اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تطلق 6 قوافل بيطرية مجانية لقرى «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج

ومن المقر أن يتم زيارة بعض قري محافظة سوهاج (المنشأة ، طما ، المراغة ، جرجا، البلينا ، ساقلتة ) في الفترة من ٦- ١١ نوفمبر ٢٠٢١
الصاوي أحمد 2:41 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 2:41 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تطلق وزارة الزراعة، قافلة بيطرية مجانية من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور محمد حجازي القائم بأعمال مدير المعهد وبمشاركة معاهد الصحة الحيوانية بالمركز وصندوق التأمين على الماشية ومديرية الطب البيطري بسوهاج، ممثلة للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثه لصغار الزراع والمربيين

اقرأ أيضا  وزيرة التعاون الدولي: إجمالى التمويلات الموجهة لمشروعات «التموين» أكثر من 500 مليون دولار

ومن المقر أن يتم زيارة بعض قري محافظة سوهاج (المنشأة ، طما ، المراغة ، جرجا، البلينا ، ساقلتة ) في الفترة من ٦- ١١ نوفمبر ٢٠٢١.

حيث ستقوم القافلة باختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي للحيوانات صغار المربين والكشف والعلاج الباطني وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية وإجراء العمليات الجراحية وتحصين الحيوانات بتحصينات غير سيادية مع تقييم الطلائق بالقري المعنية وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي بغرض التحسين الوراثي.

اقرأ أيضا  السيسي ونظيره الروماني يبحثان تعزيز التعاون في السياحة والصناعة والطاقة

كما سيتم تدريب الأطباء البيطريين بالمديرية على التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج وعمل ندوة إرشادية للمربين عن أهمية التأمين علي الماشية والاستفادة من المخلفات في تغذية الماشية مع اخذ عينات لفحصها معمليا ولتسهم نتائج الفحص في عمل خريطة وبائية للأمراض التناسلية في محافظات مصر المختلفة وذلك ضمن دور المعهد ومشاركته في خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلي والقيام بالجانب التطبيقي للبحث العلمي.

اقرأ أيضا  أرباح ماكدونالدز ترتفع إلى 2.15 مليار دولار فى الربع الثالث
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم الصاوي أحمد

ملف الكاتب الصاوي أحمد

اقرأ أيضاً

التفتيش على 384 مركز بيع أدوية ولقاحات بيطرية في 14 محافظة خلال أكتوبر

الصاوي أحمد 2:30 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

تعرف على عروض كارفور لـ«شاشات التلفزيون» خلال نوفمبر 2021

محمد مجدي 2:17 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

«النواب» يوافق مبدئيا علي «المالية الموحد» وتأجيل مناقشة مواد القانون

ياسمين فواز 2:05 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

سعفان: تحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

دعاء حسني 2:01 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

النسخة الكاملة لمشروع « قانون المالية الموحد » (مستند)

ياسمين فواز 1:43 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

تعرف على جهود حماية المستهلك في 17 محافظة خلال أسبوع

محمد مجدي 1:39 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21