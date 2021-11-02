«الزراعة» تطلق 6 قوافل بيطرية مجانية لقرى «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج

ومن المقر أن يتم زيارة بعض قري محافظة سوهاج (المنشأة ، طما ، المراغة ، جرجا، البلينا ، ساقلتة ) في الفترة من ٦- ١١ نوفمبر ٢٠٢١

تطلق وزارة الزراعة، قافلة بيطرية مجانية من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية برئاسة الدكتور محمد حجازي القائم بأعمال مدير المعهد وبمشاركة معاهد الصحة الحيوانية بالمركز وصندوق التأمين على الماشية ومديرية الطب البيطري بسوهاج، ممثلة للهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثه لصغار الزراع والمربيين

ومن المقر أن يتم زيارة بعض قري محافظة سوهاج (المنشأة ، طما ، المراغة ، جرجا، البلينا ، ساقلتة ) في الفترة من ٦- ١١ نوفمبر ٢٠٢١.

حيث ستقوم القافلة باختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي للحيوانات صغار المربين والكشف والعلاج الباطني وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية وإجراء العمليات الجراحية وتحصين الحيوانات بتحصينات غير سيادية مع تقييم الطلائق بالقري المعنية وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي بغرض التحسين الوراثي.

كما سيتم تدريب الأطباء البيطريين بالمديرية على التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج وعمل ندوة إرشادية للمربين عن أهمية التأمين علي الماشية والاستفادة من المخلفات في تغذية الماشية مع اخذ عينات لفحصها معمليا ولتسهم نتائج الفحص في عمل خريطة وبائية للأمراض التناسلية في محافظات مصر المختلفة وذلك ضمن دور المعهد ومشاركته في خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلي والقيام بالجانب التطبيقي للبحث العلمي.