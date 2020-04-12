«الزراعة» تطلق مبادرة «مستشارك الزراعى» وتقديم الإرشادات بالمجان

وأكدت الوزارة فى بيان لها أن تلك المبادرة تأتى فى إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، خلال الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد وتداعيات فيروس كورونا، والتيسير على المواطنين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، عن إطلاق مبادرة “مستشارك الزراعى”، لتلقى استفسارات وطلب الاستشارات فى المجالات الزراعية المختلفة.

وأكدت الوزارة فى بيان لها أن تلك المبادرة تأتى فى إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة، خلال الظروف الراهنة التي تشهدها البلاد وتداعيات فيروس كورونا، والتيسير على المواطنين، والحد من حركتهم بقدر الامكان لمنع انتشار الفيروس، بحيث يتم اتاحة المعلومات والاجابة على الاستفسارات وتقديم الاستشارات، الخاصة بالانتاج النباتي والحيواني، لهم بسهولة بقدر الإمكان.

وتابع البيان ان الاستشارات تشمل جميع الخدمات الزراعية المختلفة، الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وهيئاتها وقطاعاتها المختلفة، فضلا عن استشارات جميع فروع البحث العلمي الزراعي.

ومن المقرر أن تنطلق المبادرة من خلال برنامج، تتم اذاعته على قناة مصر الزراعية، التابعة للوزارة يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع، الساعة ٣.٠٠ عصرا، ولمدة ساعة كاملة، يتم خلالها استقبال استفسارات المواطنين والمزارعين والمربين على مستوى محافظات الجمهورية والإجابة عنها فى الحال.

وتعتمد المبادرة على قائمة، تضم مجموعة من الخبراء في المجالات الزراعية المختلفة للانتاج النباتي والحيواني والطب البيطرى ، يتواصل معهم المزارعون والمربون بالتناوب في وقت البرنامج، بغرض الحصول على النصائح والإرشادات المجانية.

ودعت الوزارة جميع المزارعين والمربين والمواطنين، ممن لديهم اية استفسارات فى المجال الزراعى فى التواصل مع المبادرة في الوقت المحدد للحصول على الاستشارات المطلوبة، تردد قناة مصر الزراعة على النايل سات ١١٢٢٧ رأسى.