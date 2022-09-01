«الزراعة» تطلق مبادرة التمويل الأخضر بمليار جنيه لتمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين

أطلقت وزارة الزارعة مبادرة التمويل الأخضر بمليار جنيه لتمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين .

جاء ذلك خلال ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية (ADP) لبحث الموقف التنفيذي للمشروعات الممولة من الجهات الأجنبية.

وقال “القصير” إن مجلس الامناء وافق خلال الاجتماع على إطلاق مبادرة التمويل الاخضر للتنمية الزراعية بمليار جنية من أموال البرنامج وبالفائدة الميسرة وذلكك تزامنا مع تنظيم مصر لقمة المناخ cop27 المزمع عقدها في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف أن المبادرة تهدف التمكين المرأة والشباب وصغار المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم ‏كما تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات التسويق والتعاونيات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات الزراعية ومؤسسات التمويل متناهى الصغر من خلال اقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استخدام وسائل الطاقة التقليدية.

‏وتشمل المبادرة وفق الوزير غلى معالجة وتدوير المخلفات الزراعية والحيوانية لتحقيق عائد اقتصادي والحد من التلوث البيئي وكذلك مشروعات تطوير مراكز تجميع الالبان والتصنيع الزراعي والقيمة المضافة وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي والنباتات الطبية والعطرية والتقاوى والزراعات التعاقدية.

وأضاف “القصير” أن مبادرة التمويل الأخضر سوف بالتعاون مع البنوك المشاركة في برنامج التنمية الزراعية والتي يدير محفظتها البنك التجاري الدولي ،

وأكد وزير الزراعة أن اجتماع مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية استعرض أيضا أنشطة وإنجازات البرنامج والمحفظة الائتمانية له والتى بلغت حوالي 3 مليار جنية حيث تم إقراض الأنشطة الزراعية باكثر من 9,3 مليار جنية بنظام القرض الدوار لأكثر من 374 ألف مستفيد لتمويل حوالي 23 ألف مشروع ‏في الأنشطة الزراعية التي تمثل ذات أولوية للدولة المصرية سواء في مجال الإنتاج الزراعي أو الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتطوير الري الحقلي وكذلك مدخلات الإنتاج ومعاملات ما بعد الحصاد وأيضا استخدام الطاقة الشمسية في النشاط الزراعي.



الاجتماع ناقش أيضا آلية الإقراض حيث وجه وزير الزراعة بالتوسع في دائرة المستفيدين وخاصة من المرأة والشباب في وجه قبلي ومحافظات الصعيد والمناطق الفقيرة والاكثر احتياجا.

حضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي وبعض قيادات الوزارة وأعضاء مجلس إدارة برنامج التنمية الزراعية وممثلي البنوك المشاركة في البرنامج