الزراعة تطلق فعاليات ورشة العمل التدريبية في مجال تحديات الأمن الغذائي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فعاليات ورشة العمل التدريبية فى مجال ” تحديــــات الأمـــن الغذائــــى، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

افتتح فعاليات الورشة الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية، والدكتور شعبان سالم رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالوزارة، والدكتور موفق سرحان المدير التنفيذى للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنىCARDNE.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، ان ورشة العمل التدريبية تستمر فعالياتها ٣ ايام،يشارك فيها ممثلو عدد من معاهد مركز البحوث الزراعية منها المحاصيل الحقلية، الاقتصاد الزراعي،المحاصيل السكرية،تكنولوجيا الأغذية،البساتين،الإنتاج الحيواني، فضلا عن قطاعات تنمية الثروة الحيوانية والداجنة،واستصلاح الأراضي،والخدمات الزراعية والمتابعة،بالاضافة الى الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إضافة لمديريتي الزراعة بالجيزة، والقليوبية، والجمعيتين العامتين للائتمان الزراعي، والإصلاح الزراعي.

واشار عزوز الى ان ورشة العمل من المقرر إن تناقش عدد من الموضوعات الخاصة بملف الأمن الغذائي،ومنها: تحديات ومحـــــاور الأمــــن الغذائــــى، ودور السياسات الزراعية فى تحقيق الأمن الغذائى،ودور التحول الرقمى والزراعة الذكية فى تحقيق الأمن الغذائى، والوضع الراهن والرؤية المستقبلية للمحاصيل الإستراتيجية، السياسة الصنفية لزيادة نسبة الإكتفاء الذاتى من القمح، والأصناف والهُجن الجديدة للحاصلات البستانية، واستراتيجية تحقيق الإكتفاء الذاتى من السكر فى مصر، فضلا عن التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة.

وأضاف رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن ضمن الموضوعات والمحاور التي ستتناولها ورشة العمل:أهمية التصنيع الزراعى، ودور الـــري الحديـــث في تحقيـــق الأمـــن الغذائــــي، والإرشـــاد الزراعـــي والأمـــن الغذائــــي، اضافة الى الأثار المستقبلية للتغيرات المناخية على منظومة الأمن الغذائى .