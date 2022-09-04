«الزراعة» تطلق دورة تدريبية بعنوان سلاسل الإمداد للقطن المصري

نظم معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة اليوم الاحد الموافق ٤ سبتمبر ٢٠٢٢دورة تدريبية بعنوان تدريب سلاسل الإمداد للقطن المصري والتي تتبع مبادرة reel cotton استدامة وإنتاج القطن المصري وبالتعاون مع cotton connect وبحضور الدكتور ياسر المنسي وكيل معهد القطن للإرشاد والدكتورة عبير سمير وكيل المعهد للبحوث وممثلين من شركة الإخلاص لتجارة الاقطان والشريك المنفذ للمبادرة وهيئة التحكيم واختبارات القطن وممثلين عن شركات الحليج وعدد من الهيئة البحثية للمعهد والإدارة المركزية للإرشاد والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

وأشار الدكتور عبد الناصر رضوان وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج ان هذة المبادرة تهدف الي تشجيع استدامة وإنتاج القطن المصري وتحسين سبل المعيشة للمزارع وتعتبر شركة كوتن كونكت شركة رائدة في مجال الزراعة وتعتبر استدامة القطن حول العالم تعمل علي مساندة المزارعين للتحول الي الزراعة المستدامة وخلق فرص اقتصادية عن طريق التعاون مع كبري بيوت الأزياء العالمية مما يعمل على فتح أسواق جديدة للقطن المصري وتهدف الدورة التدريبية الي التعرف علي سلاسل الإمداد للقطن المصري من المزرعة الي المنتج النهائي وتعد أهمية نظام التتبع في الحفاظ علي المنتج النهائي وقد قام المهندس محمد زغلوك بالتحدث عن دور هيئة التحكيم واختبارات القطن للنهوض بالقطن المصري .

كما أكد الدكتور ياسر المنسي وكيل المعهد إلى أن هذه المبادرة تم تنفيذها في جمعية سامول بمركز المحلة الكبرى لهذا الموسم وأشارت الدكتورة عبير سمير وكيل المعهد للبحوث أن أهمية دور المبادرة في استدامة القطن وتحسين سبل المعيشة وضرورة التوسع في تنفيذ المبادرة في الأعوام القادمة.