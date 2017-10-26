الزراعة تطلق حملة لتحصين الماشية في الفيوم

الصاوي أحمدأكدت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أنه سيتم إقامة مجزر نصف آلي في المحافظة، لتنمية قطاع الثروة الحيوانية، ويشمل المجزر الجديد صندوق الذبح، وسبل آمنة للتخلص من المخلفات.جاء ذلك خلال جولة نائب وزير الزراعة لمحافظة الفيوم -اليوم الخميس- شم

الصاوي أحمد

أكدت الدكتورة مني محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أنه سيتم إقامة مجزر نصف آلي في المحافظة، لتنمية قطاع الثروة الحيوانية، ويشمل المجزر الجديد صندوق الذبح، وسبل آمنة للتخلص من المخلفات.

جاء ذلك خلال جولة نائب وزير الزراعة لمحافظة الفيوم -اليوم الخميس- شملت زيارة ميدانية لبحيرة قارون، ثم عقد اجتماعًا مع محافظ الفيوم الدكتور ماجد سامي.

وأكدت “محرز”، خلال اجتماع مع المحافظ، أنه تم تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح حملة التحصين القادمة في المحافظة، التي ستبدأ بتاريخ 11/11/2017، ومن بينها تواجد الأمن لمساندة فرق التحصين بالأكمنة والأسواق حتى يتمكن الأطباء من القيام بدورهم.

وأكد الدكتور ماجد سامي، محافظ الفيوم، أن المحافظة دعمت قرض مشروع البتلو بقيمة 10 آلاف جنيه لكل شاب، يتم منح أي مستفيد 5 آلاف جنيه نقدي، بالإضافة إلى 5 آلاف جنيه لشراء الأعلاف، بخلاف قيمة القرض الذي تمنحه الوزارة لكل رأس بقيمة 15 ألف جنيه عبر فروع البنك الزراعي.