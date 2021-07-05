الزراعة تطلق تطبيق «هدهد» لتعريف الفلاحين بتوقعات أسعار المحاصيل

أكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة أنه جار حاليا التنسيق مع وزارة الاتصالات لإطلاق تطبيق المساعد الذكي للفلاح (هدهد) والذى يطبق الذكاء الاصطناعي لتعريف المزارعين بالتغيرات الخاصة بالأسعار والمكافحة المتكاملة للأفات الزراعية والتوصيات الفنية للمحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف التقرير أن التطبيق سيزود المزارعين بأحدث المعلومات الزراعية عن المحاصيل المختلفة فيما يتعلق بالأسعار وتوقعاتها وكذلك افضل الطرق للمكافحة وايضا تزويدهم باليات الممارسات الزراعة الجيدة لتحسن عوائد المحاصيل .

وأكد التقرير الصادر عن إدارة الخدمات الزراعية والمتابعة ان التحول الرقمي في الإدارات يسير علي قدم وساق للاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح خاصة، بعد إضافة خدمة المدفوعات على الكارت وأيضاً ليكون بمثابة محفظة إلكترونية للمزارعين تستخدم لتحويل دعم المدخلات الزراعية للمزارعين، و التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الزراعة وميكنة الخدمات الزراعية ضمن خطة التحول الرقمي للدولة.

وقال الدكتور، أحمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي لـ”المال”، إنه تم تدريب وتأهيل 8000 مستخدم في الجمعيات الزراعية على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإتاحة الميكنة الزراعية وتطبيق الحيازة الإلكترونية.

وأضاف طوبال أنه تم تأهيل أكثر من 2500 موظف على أعمال التحول الرقمي وإعطائهم الدورات التدريبية اللازمة للانتقال إلى العاصمة الإدارية قريبا كما تم رقمنة مستندات بإجمالي 2.8 مليون مستند وفهرستها وجارٍ ربطها بالأرشيف الإلكتروني المستخدم بالعاصمة الإدارية.

وكشف طوبال أنه تم تأسيس وحدة للتحول الرقمي لأول مرة في القطاع الزراعي، وميكنة عدد 20 خدمة من خدمات الوزارة وجارٍ إطلاقها على بوابة مصر الرقمية، وميكنة خدمات الحجر الزراعي وربط الموانئ المصرية وخدمات المعامل تمهيداً للتوسع في تقديم الخدمات بشكل رقمي.