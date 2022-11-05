الزراعة تطلق برنامجا لمكافحة أمراض المحاصيل الحقلية والبستانية

ينظم معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برنامجا تدريبيا بعنوان: ” الطرق الحديثة لمكافحة أهم ألامراض التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية والاستخدام الآمن والفعال للمبيدات الزراعية تحت ظروف التغيرات المناخية ” بمحافظة البحيرة بمديرية الزراعة بالبحيرة، بداية من غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع.

وقال الدكتور أشرف خليل مدير المعهد، غن ذلك يأتي بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفى إطار البرنامج الإرشادى والتدريبى للمعهد.

وأشار مدير المعهد الى أن البرنامج سيتناول عددا من الموضوعات أهمها، الأمراض التي تصيب أشجار الموالح والجوافة والطرق الحديثة لمكافحتها، أهم أمراض القمح وطرق المكافحة، أهم الأمراض التي تصيب محصول البطاطس والطماطم والطرق الحديثة لمكافحتها، وأهم الأمراض التي تصيب محصول الارز والطرق المثلي للمكافحة، فضلا عن أهم الأمراض التي تصيب محصول الذرة والمحاصيل السكرية وطرق المكافحة.

وأوضح أن البرنامج يستهدف 30 متدربا من الفنيين الزراعين وأخصائى المحصول والمكافحة والغرشاد بالمحافظة وذلك لتوصيل الإرشادات الفنية الخاصة بهذه المحاصيل للمزارع للنهوض بزيادة المحصول كما ونوعا.