«الزراعة» تطلق برنامجا تدريبيا عن مكافحة آفات الحبوب المخزونة

واصل معهد بحوث وقاية النباتات إطلاق برامجه التدريبية والتطبيقية المتخصصة لتقديم المعلومات العلمية و الخبرات البحثية للعاملين بشركات المطاحن والصوامع والشون ومخازن الحبوب والتمور والملابس و مدهم بأحدث التقنيات الفنية لمكافحة آفاتها ، علاوة على دعم خبرات الباحثين ؛ حيث نفذ برنامجا تدريبيا تحت عنوان “الإستخدام الأمثل لغازات التبخير في مكافحة آفات الحبوب و المواد المخزونة “خلال الفترة من 22-23 أغسطس 2022.

وفى كلمته بإفتتاح البرنامج التدريبي أشار الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن البرنامج التدريبي يستهدف تسلط الضوء على أهمية وقاية الحبوب و المواد الغذائية المخزونة من الإصابة بالآفات لتقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد في منتجاتنا الزراعية خصوصا فى ظل التحديات التى يواجها العالم من أزمة جائحة فيروس كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات التغيرات المناخية وأصبح عملية إنتاج الغذاء والمحافظة عليه من أولويات دول العالم .



وأضاف عبد المجيد بأن البرنامج التدريبي أشتمل على عدة محاور هامة منها التعرف على أهم الحشرات التى تصيب الحبوب ومنتجاتها وآفات التمور بالمخازن و طرق التخزين الجيد و الكشف عن وجود إصابة بالآفات علاوة على إستخدام أحدث التقنيات و غازات التبخير فى مكافحة آفات الحبوب والمواد المخزونة و أفضل طرق تطبيق هذه التقنيات فى المخازن والمستودعات والصوامع و الحجر الزراعي

وأضاف مدير المعهد بأن ذلك يأتى في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة و إستصلاح الأراضي وتكليفات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بتكثيف كافة أشكال الدعم الفنى لحماية المحاصيل الإقتصادية بعد الحصاد و تدريب المتخصصين على أحدث سُبل مكافحة آفاتها.



علاوة على أن المعهد يقوم بتقديم خدمات التبخير ومكافحة تلك الآفات.

وقد حاضر بالبرنامج أساتذة متخصصون من قسم بحوث آفات الحبوب والمواد المخزونة ، و أكد الدكتور طارق عفيفي وكيل المعهد لشئون الإرشاد و التدريب إن انعقاد مثل هذه الدورات العملية تزيد من كفاءة وخبرات العاملين في مجال مكافحة المواد المخزونة، وأن هذه الدورة ستكون ضمن سلسلة من الدورات التدريبية العملية التي تهدف إلى استيعاب كل من يريد التزود بالمعلومات والتقنيات الحديثة المتاحة في هذا المجال.