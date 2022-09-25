«الزراعة» تطلع وفداً سعوديًا على الخبرة المصرية في مكافحة الآفات

استقبل معهد بحوث وقاية النباتات بوزارة الزراعة وفداً من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بحضور ممثلين عن المكتب الإقليمي للفاو ومكتب الفاو بالقاهرة لزيارة معامل المعهد بالجيزة وشندويل.

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، بأن الوفد السعودي المتواجد حاليا في زيارة رسمية لمصر وممثلي الفاو أشادوا بجهود المعهد في مكافحة دودة الحشد الخريفية وذلك بعد مشاهدة النتائج على أرض الواقع وأكدوا أن مصر تُعتبر واحدة من النماذج التي يمكن أن يُحتذي بها في المنطقة، فضلا عن دور المعهد الفاعل وقدرته على تقديم الدعم والتعاون المشترك مع دول الإقليم المتأثرة بهذه الآفة الغازية الخطيرة.

وكذلك على دوره المحلي فى رفع كفاءة المتخصصين والمؤسسات المحلية في مجال إدارة الآفة باستخدام حلول آمنة بهدف تقليل المبيدات الكيميائية لحماية البيئة وصحة الإنسان والحيوان لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وكمخطط استراتيجي للمستقبل لدعم الأمن الغذائي في ظل التحديات الحالية علي المستوى العالمي.

ومن الجدير بالذكر أن الوفد السعودي وممثلي الفاو توجهوا لزيارة معمل المكافحة الحيوية بفرع المعهد بمحطة البحوث الزراعية بشندويل بمحافظة سوهاج، حيث تم التعرف على أنشطة المعمل وأقسامه واستعرض الوفد عمليات الإكثار الكمي للطفيليات والمفترسات الخاصة بدودة الحشد الخريفية ومراحل الإكثار والتربية الكمية انتهاء بالإطلاق في حقول الذرة لمواجهة هذه الآفة المدمرة. وقد قام الزائرون بالمشاركة الرمزية لبعض عمليات إعداد وإطلاق الطفيل في الحقل.

وفي السياق نفسه، تفقد الزائرين معامل و أقسام المعهد باختلاف تخصصاتها، حيث تم استعراض الأدوار والمهام التي يقوم بها المعهد، وأهم و أحدث البحوث العلمية التطبيقية لباحثي المعهد والتي تستهدف حماية النباتات والمحاصيل المختلفة من الآفات الضارة، وكيفية الكشف المبكر عنها منذ بدايات الإصابة بها وأحدث الوسائل العلمية والبرامج المتكاملة لمكافحتها.

كما تفقدوا المجموعة الحشرية بمقر المعهد والتي تُعد أكبر مجموعة حشرية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومكون إنتاج المبيدات الحيوية، حيث تم التعرف على أنشطة الوحدة وطرق إنتاج المبيدات الفطرية والبكتيرية ومدى فاعليتها في مكافحة الآفات المختلفة. كما أشاد وفد المملكة بمنتجات مكون مكافحة الآفات الاقتصادية بالجاذبات الفيرمونية.