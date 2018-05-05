الزراعة تطلب رفع مخصصات مشروع إحياء البتلو إلى 500 مليون جنيه

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم الانفاق على مشروع إحياء البتلو وصل إلى 300 مليون جنيه، وتم صرفهم بالكامل في صورة قروض لصغار المربيين. وكشف البنا عن أنه تقدم بمذكرة للبنك المركزي بشأن رفع المبلغ إلى 500 مليون جنيها؛ نظرا للإقبال ال

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن حجم الانفاق على مشروع إحياء البتلو وصل إلى 300 مليون جنيه، وتم صرفهم بالكامل في صورة قروض لصغار المربيين.

وكشف البنا عن أنه تقدم بمذكرة للبنك المركزي بشأن رفع المبلغ إلى 500 مليون جنيها؛ نظرا للإقبال الشديد على القروض خلال المراحل الثلاثة الماضية.

واستمع الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم عقب افتتاح موسم القمح إلى شكاوى المربيين وأعضاء مجلس النواب من عدم وجود مخصصات لمشروع بنوك القرية، وتعنت فروع البنوك مع المربيين في الضمانات الاثئمانية.



