الزراعة: تطعيم وترقيم 10 آلاف رأس ماشية بشلاتين

قال الدكتور على حزين، رئيس مجلس إدارة مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، إن هناك 10 آلاف رأس ماشية سيتم تطعيمها وترقيمها مجانًا خلال عام بمنطقة شلاتين، إضافة إلى 5 آلاف تم تطعيمها العام الماضي، وذلك فى خطة الوزارة لتنمية منطقة حلايب وشلاتين.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أن الوزارة تعمل على إنشاء 15 مركزًا بالمدينة للتدريب الحرفى للسيدات،إذ يتم تدريبهن لمدة 3 اشهر على حرف زراعية، وإعطاؤهم مقابلا ماديًا.