الزراعة تطرح 49 ألف رأس ماشية استعدادا للأضحى بأسعار مخفضة

الصاوي أحمد: أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرح 49 ألفا و446 رأسا من العجول البقري والجاموسي، والأغنام والماعز، البلدية من إنتاج الوزارة، بالمحافظات المختلفة، استعداداً لعيد الأضحى المبارك، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، لرفع العبء عن كاهل المواطنين. وقالت الوزارة في بيان اليوم الأ

الصاوي أحمد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرح 49 ألفا و446 رأسا من العجول البقري والجاموسي، والأغنام والماعز، البلدية من إنتاج الوزارة، بالمحافظات المختلفة، استعداداً لعيد الأضحى المبارك، بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم طرح 261 رأس من عجول الجاموس البلدية بسعر 50 جنيها للكيلو قائم، و26 ألفا و799 رأسا من عجول البقري البلدية بسعر 55 جنيها للكيلو قائم، و7747 رأسا من الأغنام والماعز بسعر 60 جنيها للكيلو قائم.

وأوضح البيان أنه تقرر بدء حجز الأضاحي بداية من الأحد المقبل، من خلال مزارع قطاع الإنتاج، ومحطات البحوث التابعة لمعهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإدارة المركزية للمحطات والبحوث والتجارب، والمعمل الإقليمي للأغذية والأعلاف، ومديريات الإصلاح الزراعي، ومديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة.

وشدد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة إحكام عمليات الرقابة والمتابعة، على كافة منافذ البيع، لضمان عدم التلاعب، والتأكد من البيع بالأسعار المعلنة وللمواطنين وليس للتجار.

وقرر الوزير إلغاء كافة الراحات والإجازات للأطباء البيطريين والعاملين في مزارع الإنتاج الحيواني، من أجل تشديد وتكثيف عمليات الرقابة على كافة أسواق بيع وتداول اللحوم ومحلات الجزارة، والفنادق والمطاعم والنوادي، والأسواق والشوادر التي تقوم بعرض وبيع اللحوم وضبط أية مخالفات في عمليات التداول.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الزراعة أن إجمالي عدد رؤوس العجول الحية التي تم الموافقة على استيرادها من الخارج ووصلت بالفعل إلى المحاجر البيطرية بغرض الذبيح الفوري، وتحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بلغت حوالي 14 ألف و414 رأس، فضلاً عن 13 ألف و567 رأس من العجول المستوردة بغرض التسمين جاهزة للذبيح خلال العيد.

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