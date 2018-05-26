الزراعة تطرح 31 قطعة أرض للبيع في المزاد العلني

الصاوي أحمد:أعلنت وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي، عن طرح 31 قطعة أرض بمساحات مختلفة في 6 محافظات، للبيع في مزاد علني تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك يوم الأربعاء المقبل بالنادي المصري القاهري.وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تقرر بيع قطعتين من الأراض

الصاوي أحمد:

أعلنت وزارة الزارعة واستصلاح الأراضي، عن طرح 31 قطعة أرض بمساحات مختلفة في 6 محافظات، للبيع في مزاد علني تنظمه الهيئة العامة للخدمات الحكومية، لصالح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك يوم الأربعاء المقبل بالنادي المصري القاهري.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تقرر بيع قطعتين من الأراضي البور بعزبة الشنطور في مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، مساحتهما: 19 قيراط و18 سهما، والأخرى مساحتها 5 أفدنة، و21 قيراطا، و4 أسهم.

وتطرح الهيئة أيضاً للبيع بمحافظة الإسكندرية قطعة أرض فضاء بمركز المنتزه، على مساحة 500م2، مسورة مقام على جزء منها مبني دور ارضي وأول، ذلك فضلاً عن بيع عدد 4 قطع ارضي بور بمحافظة الفيوم، في مركز يوسف الصديق بعزبة اباظة البحرية بمساحات 990م2، 575م2، 441م2، 440م2.

وفي محافظة البحيرة تطرح الهيئة العامة للإصلاح الزراعي 7 قطع من الأراضي، من بينها قطعتين من الأراضي الزراعية بناحية ادكو على مساحات: 13س 19ط، و10س 16ط، كذلك قطعة أرض بور قابلة للزراعة بناحية ادكوا على مساحة 19 س 7 ط 1ف، وقطعتين من الأراضي الفضاء بناحية عزبة العصارة بمركز إيتاي البارود على مساحة 513م2، فضلا عن قطعتين من الأراضي الفضاء بمنطقة الساحل الشعبية بمركز أبو حمص بمساحات 135م2،165م2.

وتطرح الهيئة أيضاً في المزاد 12 قطعة أرض بمحافظة المنيا، منها 11قطعة أرض فضاء تابعة لقرية طندى بمركز مغاغة بمساحة إجمالية 1948م2، وتتنوع المساحات لكل قطعة ما بين 210م2، 190م2 ، 155م2 ، 136م2 ، 115م2، فضلاً عن بيع قطعة أرض زراعية تابعة لجمعية كفر عبد الخالق بقرية القيات بمركز العدوة بمساحة 12ط.

وفي محافظة الدقهلية قررت الهيئة العامة للإصلاح الزراعية بيع قطعين أرض بقرية سنانون بمركز شربين بمساحات 190م2، فضلاً عن بيع3 قطع أرضى بقرية الثلاثين في مركز شربين بمساحات 150م2، 186م2.

وبحسب الإجراءات التي أعلنت عنها الهيئة العامة للخدمات الحكومية للراغبين في دخول المزاد، فإنه يتم سحب كراسة الشروط من الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، فضلا عن سداد مبلغ التأمين والذي تقرر قيمته 10 آلاف جنيه.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، قد وافق على طرح عدد من الأراضي ولاية الهيئة وغير المستغلة، للبيع في المزاد العلني من خلال الهيئة العامة للخدمات الحكومية.