الزراعة تطرح 15 صنفًا من العسل في المنافذ بأسعار مخفضة

تواصل وزارة الزراعة ضخ السلع الغذائية في الأسواق عبر منافذها الثابتة والمتحركة حيث تطرح كيلو عسل برسيم بسعر 50 جنيهًا و عسل موالح 55 جنيها وعسل البردقوش 60 .
وأضاف تقرير صادرعن الوزارة حصلت “المال ” علي نسخة منه أن عسل حبة البركة يسجل 65 جنيها وكيلو عسل خام 85 جنيها وكيلو عسل جبلي 95 جنيها وكيلو عسل صحراوي 125 جنيها.
وأفاد التقرير أن كيلو عسل المكسرات يسجل 115 جنيها وكيلو عسل الشمع 130 وكيو عسل الموالح لمرضى السكر 130 جنيها وكيلو عسل أسود 35 جنيها ونصف كيلو شمع عسل 70 جنيها وربع كيلو شمع عسل 40 جنيها.
أضاف التقرير أن سعر 5 جرامات غذاء ملكات النحل بلدي بسعر 35 جنيها و5 جرام جنسينج كوري 35 جنيها و5 جرامات حبوب لقاح و5 جرامات طلح نخل 10 جنيهات وكيس ملكي 20 جنيها.
وكشف تقرير صادر عن الوزارة أن سعر كيلو زيدة جاموسي فلاحي 100% بـ160 جنيها وزبدة فلاحي 95 جنيها ولتر زيت الزيتون 140 جنيها ونص لتر زيت زيتون 80 جنيها وربع لتر زيت زيتون 40 جنيها وزيت زيتون نسبة الحموضة أقل من 1% سجل 25 جنيها.
وكشف تقرير حديث صادر عن وزارة الزراعة نشرته “المال” أول أمس أن سعر عبوة المخلل المشكل 40 جنيها وزيتون أخضر مخلل وزيتون مخلي 45 جنيها وعبوة زيتون اخضر شرائح 45 جنيها وبرطمان زيتون محشي جزر 50 جنيها وبطمان زيتون أسود إسباني 55 جنيها وزيتون كلاماتا 60 جنيها وبرطمان بصل 50 جنيها وففل هالبينو 55 جنيها وبطمان خيار 60 جنيها.
وسجلت أسعار علبة مربي لارنج 50 جنيها للوزن كيلو جرام وعلبة مربة فراولة وتين وبلح وجزر احمر ومربي مشمش بـ50 جنيها وصفيحة جبنة استنبولي بالفلفل والشرسش 120 جنيها.
كما سجلت شوربة السي فوود 85 جنيها وسمك مكرونة 75 جنيها وجمبري مقشر 320 جنيها وفيلية بلطي 130 جنيها وفيلية قشر بياض 220 جنيها وسبيط 160 جنيها وكاليماري 160 جنيها وجمبري كرسبي 260 جنيها وشرائح سمك كرسبي 210 جنيها.