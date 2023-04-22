الزراعة تطرح مناقصة للتأمين على واردات تقاوي بنجر السكر من موانئ الاتحاد الأوروبي وروسيا

طرحت الهيئة الزراعية المصرية “التابعة لوزارة الزراعة ” المناقصة رقم 11 لسنة 2023 للتعاقد مع إحدى شركات التأمين، لاختيار شركة تأمين ليتم التأمين على رسائل تقاوي بنجر السكر التابعة للهيئة لموسم 2023، وفقاً لمصدر مطلع بالهيئة.

وأضاف ” المصدر” أن الوثيقة المطلوب صدورها لصالح الهيئة الزراعية المصرية تتضمن تغطية الأخطار التي تتعرض لها رسائل تقاوي بنجر السكر خلال نقلها من موانئ الاتحاد الأوروبي وروسيا إلى ميناء الإسكندرية، ثم إلى محطة دمنهور، وفقاً لقيمة هذه الواردات.

وأشار إلى أن الوثيقة تشمل على تغطية أخطار البحري شروط (أ) بجانب خطر الحرب وخطر الإضرابات بما تتضمن من تغطيات التلف الجزئي والكلي والسرقة، بالإضافة إلى تغطية النقل البري داخل الأراضي المصرية.

ونوه أنه من المنتظر بدء تقدم شركات التأمينات الممتلكات والمسئوليات بالسوق بعروضها الفنية والمالية للمنافسة على الفوز بهذه المناقصة، والتي من المقرر فتح مظاريفها الفنية 30 إبريل المقبل، تمهيداً لاختيار لدراسة العروض المالية للشركات المؤهلة فنياً.

كما طرحت الهيئة، مناقصة للتعاقد مع مكتب تخليص جمركي لتخليص ونقل رسائل تقاوي بنجر السكر لموسم 2023 من ميثناء الإسكندرية إلى محطة دمنهور والتي من المقرر أن تعقد الجلسة يوم 2 مايو المقبل.

كما تم طرح مناقصة لاختيار شركة اتأمين للـامين على رسائل تقاوي بنجر السكر لموسم 2023 من الاتحاد الاوربي ورسيا الى محطة دمنهور والمقرر أن تكون جلسة المناقصة يوم 3 مايو المقبل.

وفي ابريل 2020 أوصى مركز البحوث الزراعية بتخصيص ألفى فدان فى شمال سيناء لتوفير تقاوى بنجر السكر، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها بدلا من استيرادها، وتوفير ما يعادل 500 مليون جنيه سنويا.

وكان قد أشار الدكتور سعيد خليل، أستاذ الهندسة الوراثية بمركز البحوث الزراعية، إن باحثين فى المركز اقتحموا مجال إنتاج تقاوى البنجر لأول مرة فى مصر، وتم حصاد المحصول المنزرع بها يوم السبت الماضى، فى أراضى شركة الدلتا للسكر بكفر الشيخ من خلال تقاوى مصرية زرعت فى سانت كاترين بسيناء العام الماضى.

وأضاف خليل أنه تمت معاينة تجربة إنتاج بنجر سكر بتقاوى مصرية صنف (EG27) ومقارنته مع صنف (كريمة) المستورد، وكانت النتائج متقاربة جدا، حيث خضع الصنفان لنفس الظروف، وحقق الفدان 28 طنا لكلا النوعين.

وتشكلت مجموعة باحثين من الدكتورة نبوية صالح، رئيس مشروع إنتاج بذور بنجر السكر فى مصر، والدكتور سعيد خليل أستاذ الهندسة الوراثية بالمركز، والدكتور كامل إبراهيم كامل، مدير المحطة الإقليمية لغرب الدلتا والساحل الشمالى، وأعضاء من شركة الدلتا للسكر وغيرهم.

وأوضح خليل أن سكر البنجر يستخوذ على 65% من إنتاج مصر من السكر عبر مساحة 600 ألف فدان تنتج 1.5 مليون طن سكر، مشيرا إلى أن مصر تستورد 3 آلاف طن بذور بسعر 8 آلاف يورو للطن الواحد بما يوازى حوالى 24 مليون يورو تعادل قرابة نصف مليار جنيه مصرى.

وأكد أن إنتاج البذور يتطلب درجات حرارة منخفضة من صفر إلى 5 درجات مئوية، ونهارا طويلا يصل من 15 إلى 18 ساعة، ورغم أن عملية إنتاج المحصول شبه مستحيلة فى مصر إلا أن مركز البحوث نجح فى اختيار سانت كاترين فى سيناء لما لها من مناخ أوروبى.

يذكر أن مصر تستهلك نحو 3.2 مليون طن سكر من بينها 1.5مليون طن من البنجر ومليون طن تقريبا من القصب، والباقى يتم استيراده من الخارج بكميات لا تقل عن 700 ألف طن سنويا وقد تصل إلى مليون طن.