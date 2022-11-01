الزراعة تطرح كميات من بيض المائدة بمنافذها بسعر 72 جنيها للكرتونة

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وطرحت الوزارة صباح اليوم الثلاثاء، عددا من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق 72 جنيها للأبيض و 74 للأحمر .

وأكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه تم تسيير المنافذ المتحركة أمام ديوان الوزارة بالدقي والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة، وكذلك في بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين ، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الاسعار في محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن طرح كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من انتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.

‏ياتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات باسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الانتاج، واسترشادا بأسعار البورصة، ودون مغالاة،