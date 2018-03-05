الزراعة تطرح كميات من الأسماك بأسعار مخفضة لأهالى سيناء

الصاوي أحمدكلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بطرح كميات من الأسماك عالية الجودة بأسعار مخفضة، لأبناء وأهالى محافظة شمال سيناء، لتخفيف العبء عن كاهلهم والتيسير عليهم.وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إنه تم بالفعل إرسال سيارات مبرد

الصاوي أحمد

كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، بطرح كميات من الأسماك عالية الجودة بأسعار مخفضة، لأبناء وأهالى محافظة شمال سيناء، لتخفيف العبء عن كاهلهم والتيسير عليهم.

وقالت وزارة الزراعة في بيان لها، إنه تم بالفعل إرسال سيارات مبردة محملة بكميات من أسماك البلطي نمرة 1 بسعر 20 جنيها، وأسماك البورى نمرة 1 بسعر 34 جنيها للكيلو، كمرحلة أولى، لتغطية احتياجات أبناء المنطقة.

وأوضح البيان أنه تم طرح الكميات من خلال السيارات المبردة والمتنقلة التابعة للوزارة والتي تجوب القرى النائية بالمحافظة، فضلاً عن المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة فى سيناء.

ومن جانبه أكد وزير الزراعة أن ذلك يأتي ضمن الخطة الشاملة والعاجلة للوزارة من أجل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة في محافظة شمال سيناء، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتنمية سيناء وتحقيق الاستقرار لأبنائها.

وأشار البنا الى أن خطة التنمية التي يجرى تنفيذها حالياً تشمل تنمية الإنتاج النباتي، والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، فضلاً عن خدمات زراعية متكاملة يتم تقديمها لمزارعي سيناء، كذلك انشاء مجمعات تنموية زراعية صناعية بين القرى وبعضها.

وأكد أن كل أجهزة الوزارة تعمل بكامل طاقاتها من أجل الانتهاء من تنفيذ المهام والتكليفات العاجلة في سيناء، في أسرع وقت ممكن، تماشياً مع خطة الحكومة وتكليفات القيادة السياسية.

وأوضح أنه يجرى العمل حالياً على تطوير المصايد السمكية القائمة بسيناء، لتعظيم العائد منها في تنمية الثروة السمكية بالمنطقة، كذلك التوسع في انشاء المزارع السمكية في بعض القرى الساحلية مثل: قرى التلول وسلمانة ورمانة، لافتاً الى أن المزرعة السمكية التى تم انشاؤها مؤخراً بقرية الروضة تعد نموذجا إرشادياً يتناسب مع ظروف المنطقة، بحيث يتم من خلاله تقديم الدعم الفنى للمزارع الجديدة.

وقرر وزير الزراعة تكثيف أعمال الحملات الإرشادية للمحاصيل المختلفة، والبيطرية لتقديم خدماتها ودعمها للمزارعين والمربين من أبناء المحافظة، بالمجان.