الزراعة تطرح اللحوم البلدي بسعر 135 جنيها للكيلو خلال عيد الأضحى

أعلن د ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة عن توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة البلدية والمواد الغذائية والسلع الاستراتيجية يوميا لتلبية احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، ومساهمة من الوزارة فى تقديم هذه الخدمة والتى تحوز ثقة المواطنين بأسعار تنافسية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع المعاناة عن كاهل المواطنين.



وقال “السباعي” إنه تم طرح اللحوم البلدي بسعر 135 جنيها للكيلو في إطار مبادرة الوزارة “خير مزارعنا لأهالينا” لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة.



وأشار إلى أن اللحوم من إنتاج المزارع التابعة لقطاع الإنتاج.. وأن القطاع سبق وقام أيضا بطرح الأضاحي الحية من الأبقار والجاموس والخراف بأسعار تقل عن الأسواق.