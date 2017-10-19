الزراعة : تطبيق الجلوبال جاب على الصادرات يرفع الحظر الخليجي

الصاوي أحمدقال مصدر مسئول بوزارة الزراعة إن قرار دولتي الكويت والبحرين رفع الحظر عن واردات مصر الزراعية، لفترة مؤقتة لمدة 3 شهور، جاء بعد اطلاع الدولتين على المنظومة الجديدة للصادرات الزراعية، والتي تتوافق مع معايير الجودة العالمية "الجلوبال جاب" أو الممارسات الزراعية الجيدة.وأكد المصدر

الصاوي أحمد

قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة إن قرار دولتي الكويت والبحرين رفع الحظر عن واردات مصر الزراعية، لفترة مؤقتة لمدة 3 شهور، جاء بعد اطلاع الدولتين على المنظومة الجديدة للصادرات الزراعية، والتي تتوافق مع معايير الجودة العالمية “الجلوبال جاب” أو الممارسات الزراعية الجيدة.





وأكد المصدر أن القرار الجديد جاء بعد جهود حثيثة قامت بها وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ووزارة الصناعة والتجارة ومباحثات ومفاوضات ثنائية حيث وضعت الدولتان بعض الشروط الجديدة على المستورد تتمحور حول تطبيق المعايير العالمية ذات الصلة قبل رفع الحظر.

وتعتبر أهم الشروط الجديدة تطبيق معايير الجودة العالمية في كل شيء، خاصة في عنصر المبيدات.

وأوضح المصدر أن المنظومة الجديدة للتصدير تشمل تطبيق نظام التتبع لمعرفة أصل ومكان المحاصيل المخالفة والسليمة ومن أي مزرعة وأيضًا عدم استخدام مبيدات محظورة دوليًّا واتباع معايير السلامة في عمليات الزراعة منذ رمي البذرة وحتى الشحن والتصدير.

وأشار إلى أن الشروط الجديدة تم تطبيقها بالفعل على صادرات العنب، الموسم الحالي، التي بلغت 120 ألف طن لم يرفض منها شحنة واحدة، وهو ما يؤكد ضرورة تفعيل هذه المنظومة الجديدة.

وأعلن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم، نجاح المفاوضات المصرية في إلغاء الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من الفلفل والخس والجوافة والبصل بدولتي الكويت والبحرين.

وأشار وزير الزراعة إلى أن الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية عقد عددًا من اللقاءات والمفاوضات بدولتي الكويت والبحرين، وتم خلالها عرض النظام المصري الجديد والخاص باشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.