«الزراعة» تطبق «تكويد» الصادرات على شتلات الفراولة والنباتات الطبية والعطرية

قررت وزارة الزراعة ، ممثلة فى الحجر الزراعى، إدراج محصولين جديدين هما «شتلات الفراولة» و«النباتات الطبية والعطرية»، ضمن منظومة تكويد الصادرات التى تباشر الدولة تطبيقها على القطاع للنهوض بالصادرات الزراعية وتحسين جودتها.

وكشف الدكتور أحمد العطار، مدير إدارة الحجر الزراعي، بوزارة الزراعة لـ«المال» أن إضافة الصنفين الجديدين يرفع قائمة المحاصيل المكودة إلى 16 نوعًا مختلفًا من الخضراوات والفواكه والشتلات منذ انطلاق المنظومة العام الماضى.

وتتيح منظومة التكويد تتبع الشحنات التصديرية، والتأكد من مطابقتها للمعايير والممارسات الجيدة طبقًا للتسميد والمكافحة، ومعرفة المزرعة المصدرة لها والمساحة المزروعة وغيرها من المعلومات وفق نظام مميكن، يتم ربطه عبر كود مخصص لكل مزرعة أو محطة تعبئة.

وأوضح رئيس إدارة الحجر الزراعى أنه خلال الشهور الماضية انضمت عدة محاصيل إلى منظومة التكويد الحديثة من الخضراوات، مثل البصل، والثوم، والفلفل والبطاطس، ومن الفواكه المانجو، والمشمش، والبرقوق، والخوخ، والرمان، والفراولة، والجوافة، والعنب فضلًا عن الموالح.

وأشار «العطار» إلى أنه تم إدراج المشاتل التصديرية التى تصدر شتلات لأصناف مميزة مثل الفراولة، ضمن المنظومة لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية.

وأوضح «العطار» أن منظومة التكويد تم تطبيقها بداية شهر سبتمبر الماضى بعد صدور القرار الوزارى رقم 386 لسنة 2021 بتكليف إدارة الحجر الزراعى بالإشراف عليها، بداية من المزرعة حتى تصدير المنتج ووصوله لميناء الوصول، باستخدام الأقمار الصناعية والـ«جى بى إس».