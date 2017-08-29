الزراعة تطالب بسرعة تنفيذ الربط الإلكتروني لمنافذ الحجر

الصاوي أحمد وجه الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بسرعة الانتهاء من برنامج الربط الإلكتروني لجميع منافذ الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية، وربطها بالإدارة المركزية للحجر الزراعي والوزارة. جاء ذلك خلال اجتماع البنا، ومديري جميع منافذ الحج

الصاوي أحمد

وجه الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بسرعة الانتهاء من برنامج الربط الإلكتروني لجميع منافذ الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية، وربطها بالإدارة المركزية للحجر الزراعي والوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع البنا، ومديري جميع منافذ الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، والدكتورة نجلاء بلابل رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، لوضع اللمسات النهائية للاستعداد للموسم للموسم التصديري الجديد.

وأكد وزير الزراعة على أهمية نظام الربط الالكتروني لمنافذ الحجر الزراعي، بهدف تيسير الإجراءات الخاصة بالتصدير والاستيراد، وبناء قواعد بيانات دقيقة وسليمة حول الصادرات الزراعية المختلفة المصُدرة والمُستوردة من والى كافة دول العالم.

ووجه البنا بإعداد وتنفذي برامج تدريبية متخصصة لمفتشي الحجر الزراعي، مع الانتهاء من إعداد دليل فحص للحجر الزراعي المصري، بحيث يتم توزيعه على كافة مفتشي الحجر الزراعي بالمنافذ المختلفة، كذلك ضرورة أن يشمل هذا الدليل جميع الاشتراطات الحجرية للدول المستوردة والمُصدر اليها الحاصلات الزراعية المصرية، بهدف توحيد طرق الفحص بجميع المنافذ حفاظاً على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، وفتح أسواق جديدة لها بالخارج.

واستعرض مديرو المنافذ الحجرية لوضع الحالي للمنافذ، كذلك المعوقات الفنية المطلوب تذليلها لإنجاح الموسم التصديري الجديد المقرر بدءه منتصف الشهر المقبل.