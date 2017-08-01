الزراعة تطالب المديريات بسرعة علاج الخلل فى منظومة توزيع الأسمدة

❏ 100 - 200 جنيه زيادة مطلوبة فى الطنالصاوى أحمدأخطرت وزارة الزراعة المديريات الزراعية فى المحافظات المختلفة رسميًّا بسرعة معالجة الخلل الحالى فى منظومة توزيع الأسمدة فى المحافظات، خاصة الصعيد، وحل أزمة نقص الإمدادات، من خلال توصيل حصص المراكز الريفية بشكل عادل، وتشديد الرقابة على التوزيع.&n

❏ 100 – 200 جنيه زيادة مطلوبة فى الطن



الصاوى أحمد

أخطرت وزارة الزراعة المديريات الزراعية فى المحافظات المختلفة رسميًّا بسرعة معالجة الخلل الحالى فى منظومة توزيع الأسمدة فى المحافظات، خاصة الصعيد، وحل أزمة نقص الإمدادات، من خلال توصيل حصص المراكز الريفية بشكل عادل، وتشديد الرقابة على التوزيع.

وبدأت أزمة نقص توريدات الأسمدة فى محافظات الصعيد منذ قرار الحكومة زيادة أسعار الطاقة نهاية يونيو الماضى، ولكنها تفاقمت بشكل ملحوظ فى الأيام القليلة الماضية.

فى سياق منفصل، طالبت شركات إنتاج الأسمدة من خلال مذكرة رسمية أعضاء اللجنة التنسيقية للأسمدة التى تنعقد أسبوعيا فى وزارة الزراعة خلال اجتماعها الأخير منذ أيام، بزيادة قيمة توريد الطن الى ما يتراوح بين 3060 و3160 جنيهًا بدلا من 2960 جنيهًا للطن حاليا عقب ارتفاع تكلفة الانتاج، ولكن تم تأجيل مناقشة الأمر لحين حضور وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا اجتماعات اللجنة القادمة.

كشف مسئول فى وزارة الزراعة لـ«المـال» أن شركات إنتاج الأسمدة المدعمة طالبت فور زيادة أسعار المحروقات نهاية يونيو الماضى بزيادة مماثلة فى سعر توريد الطن للجمعيات الزراعية فى المحافظات.

ونشرت «المال» مؤخرا تفاقم أزمة نقص الأسمدة فى الصعيد، خاصة مع سحب غالبية المخزون للزراعات الصيفية، بما يهدد المحاصيل الجارى زراعتها حاليا، وعلى رأسها الذرة والقطن والأرز وقصب السكر.

أكد مجدى الشراكى، رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى، أن شركات الأسمدة طلبت تعديل المعادلة السعرية للأسمدة وفقا لبنود الاتفاق المبرم بين «الحكومة» و«الشركات» نهاية العام الماضى، لا سيما أنه تم احتساب سعر الدولار وتثبيته عن 16 جنيهًا حينها، والسعر حاليا يصل لـ18.5 جنيه.

وأكد أن طلبات الشركات قوبلت برفض قاطع من وزارة الزراعة ممثلة فى الجمعيات الزراعية، لعدم زيادة الاعباء على المزارعين فى ظل الظروف الحالية.

وفيما يتعلق بشكاوى الفلاحين من نقص الأسمدة فى المحافظات أكد على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، أن تلك الشكاوى «مصطنعة ومفتعلة » وأن الأسمدة متوافرة فى المحافظات وجار استكمال التوريد لمزارعى المحاصيل الصيفية.

ونوه بأن سبب الوضع الحالى يرجع إلى حصول بعض المراكز فى المحافظات على حصص مراكز أخرى، موضحًا أن بعض جمعيات النقل تفضل توصيل حصتها للمراكز القريبة من المصانع مع زيادة تكاليف «النولون»، وترفض التوجه للمراكز الأبعد.

وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بالوزارة، فى تصريحات صحفية مؤخرا، إنه تمت تغطية جميع الاحتياجات السمادية للمحصول الصيفى بنسبة %95.

وأكد أن محصولى القطن والأرز اكتمل نموهما الخضرى، فيما لا تزال المحاصيل النيلية والخضراوات ومحصول القصب تحصل على حصتها بانتظام من الأسمدة المدعمة وفق خطة دقيقة تم وضعها قبل بدء الموسم الزراعى.

ولفت إلى أن جميع المحاصيل الصيفية اكتمل نموها واستوفت جرعات السماد الخاصة بالنمو الخضرى للمحصول وهى الآن فى مرحلة التزهير ولا تحتاج إلى أسمدة آزوتية، وما زال الشحن مستمرًا للجمعيات الزراعية التعاونية، للمحاصيل التى لا تزال تحتاج أسمدة كالقصب والذرة النيلى التى تمثل %2 فقط من إجمالى المساحات المزروعة.

وأعلنت نقابة الفلاحين مؤخرًا أن أزمة الأسمدة موجودة على عكس تأكيدات وزارة الزراعة، وأنها تتمركز حاليا فى عدة محافظات رئيسية، أبرزها الفيوم وبنى سويف والمنيا والبحيرة.

وتوجد 7 شركات منتجة للأسمدة الأزوتية فى مصر، هى: أبو قير، والدلتا الحكوميتان، بالإضافة لـموبكو، والمصرية، وحلوان، والنصر، والإسكندرية، ويبلغ إجمالى الإنتاج نحو 16 مليون طن سنويا «%23 أزوت»، بينما يبلغ الاستهلاك 9 ملايين طن.

