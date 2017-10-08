الزراعة تطالب الفلاحين بسرعة توريد محصول أقطان الإكثار

الصاوي أحمدأكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة توعية مزارعي أقطان الإكثار بالمحافظات بسرعة توريد المحصول قبل منتصف أكتوبر الجاري، للاستفادة من علاوة الإكثار التي تم تحديدها 100 جنيه للقنطار الواحد.وأشار وزير الزراعة، إلى أنه سيتم تحميل مزارعي أقطان الإكثار الغي

الصاوي أحمد

أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على ضرورة توعية مزارعي أقطان الإكثار بالمحافظات بسرعة توريد المحصول قبل منتصف أكتوبر الجاري، للاستفادة من علاوة الإكثار التي تم تحديدها 100 جنيه للقنطار الواحد.

وأشار وزير الزراعة، إلى أنه سيتم تحميل مزارعي أقطان الإكثار الغير ملتزمين بتوريد المحصول، بمصاريف مقاومة الآفات ودعم البذور، فضلاً عن حرمانهم من علاوة الإكثار، بسبب سوء استغلال بذور الاكثار والاخلال بالتعاقد الخاص بها.

وكلف وزير الزراعة، وكلاء الوزارة بالمحافظات المختلفة بإعداد حصر كامل لكافة مزارعي أقطان الإكثار، ومتابعة عمليات التوريد أول بأول، لافتاً إلى أن الوزارة تواصل منح علاوة الإكثار لكل من قام بتوريد المحصول قبل منتصف اكتوبر الجاري.

وأكد البنا حرص القيادة السياسية والحكومة في مصر على إنجاح منظومة القطن المصري، للنهوض بالمحصول وتشجيع الفلاحين على زراعته، لزيادة المساحات المنزرعة به، وعودته الى عرشه وسابق عهده وسمعته المعروفة عالمياً.

وأشار وزير الزراعة إلى أن خطة النهوض بمحصول القطن المصري، تشمل تطوير المحالج والمغازل، بما يساهم في تعزيز القيمة المضافة للقطن المصري، وتحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمزارعي ومصنعي الأقطان وتعزيز دور المؤسسات الداعمة لمنظومة زراعة وتصنيع القطن المصري، لافتاً الى ان هناك تنسيق دائم ومستمر مع وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال للنهوض بمحصول القطن والصناعات القائمة عليه.