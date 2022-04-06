«الزراعة» تضع 5 ضوابط لاستيراد تقاوى البطاطس من الاتحاد الأوروبى

وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 5 ضوابط لتنظيم موسم استيراد تقاوى البطاطس من الاتحاد الأوروبى لعام 2022.

أكد الدكتور حاتم إبراهيم، مدير إدارة التقاوى بالوزارة، لـ«المال» أن هناك 5 ضوابط ينبغى على الشركات المتقدمة للاستيراد الالتزام بها، تتمثل فى تحديد الكميات المراد استيرادها، وبلد المنشأ، والأصناف، وأرقام المزارعين فى الخارج، والموعد المتوقع لوصول أول وآخر شحنة.

وفتحت لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، التابعة للإدارة المركزية لاعتماد وفحص التقاوى بوزارة الزراعة، الباب أمام الشركات الراغبة فى استيراد تقاوى البطاطس للموسم المقبل، للتقدم بطلبات الاستيراد لمقر الإدارة والحصول على الموافقات الفنية فى الفترة من 15 أبريل حتى 15 مايو 2022 .

ويتم استخدام تقاوى البطاطس المستوردة من الاتحاد الأوروبى فى العروة الصيفية التى تزرع فى نوفمبر إلى يناير، وتجمع فى مايو ويونيو التاليين من كل موسم، كما تستخدم البطاطس المنتجة منها كتقاوى أيضًا فى العروات التالية، ويعتمد على ثمارها فى تصدير كميات كبيرة للخارج.

وأكد تقرير صادر عن إدارة الحجر الزراعى مؤخرًا ارتفاع واردات تقاوى بطاطس من المناشئ الأوروبية إلى 140 ألف طن منذ أكتوبر الماضى وحتى نهاية ديسمبر 2021، مقارنة بنحو 109 آلاف طن خلال نفس الفترة من العام السابق له، بزيادة 11 ألف طن.

وفى سياق متصل، شهدت أسعار البطاطس تباينًا فى الأسواق -طبقًا لعدد من التجار- ليتراوح الطن من 3500 إلى 5000 جنيه فى سوق العبور، بينما يتراوح للمستهلك ما بين 5.5 جنيه إلى 10 جنيهات، ومن المرتقب أن تتجه أسعار التجزئة للاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد فرج، عضو جمعية منتجى البطاطس، لـ«المال» أن متوسط إنتاجية الفدان من العروة الحالية (ديسمبر 2021 – مايو 2022) يبلغ 13 طنًا، مشيرًا إلى أن المساحة المزروعة تصل إلى نحو 185 ألف فدان، ما يعنى أن إجمالى المحصول المرتقب من ثمار البطاطس خلال الصيف المقبل يبلغ نحو 2.5 مليون طن.