اقتصاد وأسواق

الزراعة تضع 5 بنود للمديريات لتنفيذها بشكل عاجل خلال الصيف الحالي

أكدت وزارة الزراعة علي أهمية ضبط توريد الأسمدة
الصاوي أحمد 9:47 م, الأثنين, 24 مايو 21 9:47 م, الأثنين, 24 مايو 21

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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مديري الزراعة بالمحافظات بتنفيذ 5بنود عاجلة للموسم الجديد للعام 2021 من ضمنها ضبط منظومة صرف مستلزمات الإنتاج الزراعي وأيضا لحصر مخالفات الأرز وغيرها .

وأكدت مذكرة لوزارة الزراعة التي تم توزيعها على المديريات الزراعية بالمحافظات بمشاركة وكلاء الوزارة، وقطاع الإصلاح الزرعى ، وقطاع الاستصلاح ، والتعاون الزراعى ،ومديريات الادارات الزراعية والتعاونية والفنية .

وأشارت المذكرة إلى بندين هما سرعة إدخال الحصر على المنظومة الالكترونية ويتم إدخال الحصر يوميا وعلى الطبيعة وإرسال بيان يومى لكل مديرية، فضلا عن صرف مستلزمات الانتاج لمن صدر لهم كارت فلاح ومن لم يصدر لهم يتم الصرف الورقى بشرط التاكد من عدم صدور كارت لمنع تكرار الصرف .

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ووجهت المذكرة إلى بندين ثالث ورابع يتمثلان في تنشيط صرف الكروت مع البنك الزراعى و ورابعا ضرورة الالتزام بمساحة الارز المصرح بها من قبل الرى وعمل كشوف المخالفين والتنسيق مع الوحدة المحلية والشرطة لازالة المشاتل المخالفة وارسال بيان يومى بما تم .

وأشارت المذكرة إلى البند الخامس وهو استمرار ضبط التعديات على الاراضي الزراعية وهو ما اثمر عن نجاح الحملة خلال عيد الفطر الماضي حيث تم إزالة جميع التعديات على الاراضي الزراعية.

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ومن جانبه أكد الدكتور عباس الشناوي مدير الإدارة المركزية للخدمات الزراعية والمتابعة أنه تم تشكيل لجان لضبط منظومة صرف الاسمدة وتم التعامل مع شكاوي مزارعي الاقصر وقنا وجاري العمل علي حلها .

وكشف الشناوي أن اللجنة لاتزال تقوم بجرد مخازن الجمعيات في هاتين المحافظتين لمعرفة الصادر والوارد عن كل جمعية وضبط المخالفات وتقديمها للنيابة العامة .

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يذكر أن موسم الاسمدة الصيفية انطلق اواخر مارس الماضي،ويستمر حتي نهاية سبتمبر من كل عام وتبلغ المقررات السمادية نحو 2.2مليون طن لمحاصيل الخضر والفواكه والقصب والأرز والقطن والذرة .

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بقلم الصاوي أحمد

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