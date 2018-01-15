الزراعة تضع قائمة استراتيجية بالمحاصيل الموفرة فى استهلاك المياه

الصاوي أحمد:حصلت "المال"علي القائمة الكاملة للمحاصيل الإستراتيجية الموفرة للمياه، والتي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة. وأصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2018، الذي يحدد 53 صنفا من تقاوي بعض المحاصيل الموفرة للمي

الصاوي أحمد:



حصلت “المال”علي القائمة الكاملة للمحاصيل الإستراتيجية الموفرة للمياه، والتي سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.



وأصدر الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم، القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2018، الذي يحدد 53 صنفا من تقاوي بعض المحاصيل الموفرة للمياه، والتي تتأقلم مع الظروف البيئية والمناخية المتباينة، بحيث يتم التركيز على إكثارها خلال الفترة المقبلة.

يشمل القرار 7 أصناف من محصول الأرز، و 11 من محصول الذرة البيضاء، و 12 صنفا من الذرة الصفراء، و15 صنفا من القمح، و8 أصناف من الفول البلدي.

وأكد وزير الزراعة أن تلك الخطوة من شأنها تقليل استهلاك المياه المستخدمة في الري، في ظل ظروف الندرة المائية في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن تلك الأصناف تعطي إنتاجية عالية، ومقاومة للأمراض، وتتأقلم مع الظروف المائية والمناخية المختلفة، وقصيرة العمر في التربة.

