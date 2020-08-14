الزراعة تضع روشتة لتحسين مقاومة محصول القصب للآفات

‏أكدت وزارة الزراعة أنها أوفدت لجانا لمعاينة محصول القصب في قنا والأقصر حيث تم المرور على محصول قصب السكر في بعض المراكز ووجدت إصابات بالتفحم السوطي بنسب لا تتعدى 4% .

وقال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات إن اللجان الفنية الزائرة أوصت بتربية وإنتاج وزراعة أصناف مقاومة، وهي أفضل الطرق لمكافحة أمراض النبات عموما ولهذا المرض على وجه الخصوص فضلا عن زراعة عُقل سليمة خالية من المرض وذلك بالحصول على التقاوي من حقول غير مصابة وتم فرزها بمعرفة المختصين.

ولفت خليل إلى أنه من التوصيات الفنية اتباع دورة زراعية مناسبة حيث يمنع زراعة القصب أو العوائل الأخرى للمرض في الأراضي الملوثه لمدة عامين على الأقل ومعالجة التقاوي قبل زراعتها بنقعها في الماء الساخن على درجة حرارة 50 ْ م لمدة 20 دقيقة مع إضافة بعض المطهرات الفطرية إما أثناء المعاملة بالماء الساخن أو غمرها مباشرة بعد المعاملة بالماء الساخن في خزانات تحتوي علي أحد المبيدات الفطريه المناسبه قبل الزراعة.

وأوضح أنه من التوصيات ايضا التفتيش الدوري في الحقول وهنا تتجلى أهمية متابعة المزارع حيث ينبغي عليه الإبلاغ سريعاً عند ظهور أي استطالة غير طبيعية في زراعته ولا ينتظر حتى يتكون السوط الدال علي تمام حدوث الإصابة – حيث يتم اقتلاع النباتات المصابة وإعدامها قبل تمزق السوط وانتشار الجراثيم وذلك بعد تغطيتها بأكياس بلاستيكية حتي لا تنتشرالجراثيم على النباتات المجاورة.

وأكد خليل أنه من الإرشادات أيضا أن الحقول التي تقل فيها نسبة الإصابة عن 5 % يتم بسرعة الإبلاغ قبل انتشار الجراثيم وقبل تغير لون السوط من الفضي إلى اللون الأسود ويتم نزع الجور المصابة كاملة ويتم تركيب كيس بلاستيك فوق النباتات المصابة قبل تقليعها حتى لا تنتشر في الجو المحيط آو علي الأرض وتحرق الأكياس في مناطق بعيده عن حقول القصب.

وأضاف خليل أنه في حالة زيادة الإصابة عن 5% يتم إزالة الحقل بالكامل ويتم حرق النباتات داخل الحقل ويلي ذلك غمر الحقل بالماء لمدة 15 يوما حيث تنبت الجراثيم وتختنق وتموت.