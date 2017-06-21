الزراعة تضخ 10 آلاف علبة كعك وبسكويت

المال ـ خاص:قال الدكتور أسامة رسمي، رئيس قطاع التسويق بوزارة الزراعة لـ«المال»، إنه سيتم ضخ 10 آلاف علبة كعك وبسكويت فى المنافذ موزعة بين 5 الآف علبة تم إنتاجها بواسطة معهد تكنولوجيا الأغذية و5 الآف علبة من إنتاج شركة «بسكو مصر».وأعلنت الوزارة، ممثلة فى الهيئة العامة للخد

المال ـ خاص:

قال الدكتور أسامة رسمي، رئيس قطاع التسويق بوزارة الزراعة لـ«المال»، إنه سيتم ضخ 10 آلاف علبة كعك وبسكويت فى المنافذ موزعة بين 5 الآف علبة تم إنتاجها بواسطة معهد تكنولوجيا الأغذية و5 الآف علبة من إنتاج شركة «بسكو مصر».

وأعلنت الوزارة، ممثلة فى الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج، حالة الطوارئ بجميع منافذها البالغة 363 منفذا وتشديد الرقابة على أسواق اللحوم بالمحافظات، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك بضخ كميات كبيرة من الكعك والبسكويت تصل لـ10 آلاف علبة مقسمة بين إنتاج الوزارة وإنتاج شركة «بيسكو مصر».

وتطرح الوزارة كميات من اللحوم الحية والمجمدة والمبردة والأسماك بأسعار مخفضة تصل إلى 15 % و20 % لتكون فى متناول جميع المواطنين، إذ تزيد الكميات المتواجدة فى فترة العيد بـ60 % عن الكميات المتواجدة فى منافذ بيع الوزارة المتواجدة فى الأيام العادية.

وكشفت «الزراعة»عن قائمة أسعار بيع المنتجات كالتالي: كعك السادة الكيلو بـ50 جنيها، كعك ملبن الكيلو بـ55 جنيها، كعك بالمكسرات بـ80 جنيها، بسكويت نشادر الكيلو بـ45 جنيها، بسكويت برتقال50 جنيها للكيلو، بيتى فور سادة الكيلو60 جنيها، بيتى فور مشكل 55 جنيها للكيلو، غريبة سادة 60 جنيها للكيلو، غريبة بالمكسرات 80 جنيها للكيلو، علبة مشكل 110 جنيهات لكيلو، بيتى فور60 جنيها للكيلو، بيتى فور بالشيكولاتة 60 جنيها للكيلو، منين بالعجوة 40 جنيها، منين سادة 40 جنيها، معمول 40 جنيها للكيلو.

وأكد رسمى أنه تقرر طرح 150 طنا ما بين دواجن ولحوم وأسماك وخضراوات وفاكهة وبقوليات.

من جانبه أكد الدكتور عبدالكريم زيادة رئيس قطاع الانتاج، فى تصريحات «المال» أنه بناء على تعليمات الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، تقرر ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والبقوليات فى العيد، موضحا أن عمليات ضخ منتجات مزارع قطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية مستمرة طوال أيام السنة، إلا أنها تزيد فى فترة الأعياد والمواسم وتقوم المنافذ بتوفير متطلبات المستهلك.

وقال «زيادة» إنه تقرر طرح كميات كبير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وطرح كميات كبيرة من كعك وبسكويت العيد و«البيتى فور»، من إنتاج معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية، فى المنافذ الثابتة والمتنقلة التابعة للوزارة، بأسعار مخفضة مقارنة بالاسواق الأخرى.

وأضاف وزير الزراعة، أنه تقرر أيضاً ضخ كميات كبيرة من اللحوم والأسماك الفيليه، والسردين، والبربوني،٬والمكرونة، والجمبرى، والبلطى، والبورى، فضلاً عن منتجات الألبان المختلفة، ومواد البقالة، والبقوليات، والخضر والفاكهة، بجميع المنافذ بأسعار مخفضة.