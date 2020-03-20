اقتصاد وأسواق

«الزراعة» تضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية في 63 منفذ بيع بأسعار مخفضة

أكدت وزارة الزراعة ضخ كميات كبيرة من المنتجات في المنافذ
الصاوي أحمد 4:54 م, الجمعة, 20 مارس 20 4:54 م, الجمعة, 20 مارس 20

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وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الإنتاج بالوزارة بضخ كميات كبيرة من المنتجات الغذائية، فى المنافذ التسويقية التابعة لها، بمختلف محافظات الجمهورية، بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وقال الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج، إنه تم تنفيذ تكليفات وزير الزراعة، وضخ المواد الغذائية للبيع للمواطنين من خلال المنافذ التسويقية التابعة للقطاع، بأعلى جودة ممكنة، وبأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%.

وأوضح أنه سيتم أيضاً التوسع في إقامة المنافذ التسويقية، بالمناطق والأحياء الجديدة تشجيعا في دعم واستقرار المواطنين في هذه المناطق.

ولفت إلى أن القطاع لديه حوالي 63 منفذا منتشرة بمختلف محافظات مصر، سيتم ضخ منتجات: الخضر، الفاكهة، البقوليات، البقالة، واللحوم المجمدة ومصنعاتها، واللحوم البلدية، ولحوم الضانى والدواجن المجمدة ومصنعاتها، والأسماك، والعسل وزيت الزيتون، والألبان ومصنعاتها، فضلاً عن نباتات الزينة.

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بقلم الصاوي أحمد

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