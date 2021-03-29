«الزراعة» تضبط 4.5 طن تقاوي أرز مخالف بكفر الشيخ

أكد تقرير صادر عن إدارة فحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة قيام حملة مشتركة لمحافظة كفر الشيخ دائرة مركز دسوق بضبط 4.500 طن تقاوي أرز مجهولة المصدر وغير مطابقة للعبوات السليمة، وقد تحرر عن ذلك المحضر 5782 جنح مركز دسوق، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك فى إطار تكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتورأحمد عضام رئيس الأدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

ولفت التقرير، الذي حصلت” المال” على نسخة منه، إلى أن هذه الجهود بتكثيف الحملات الرقابية على جميع محافظات مصر تستهدف ضبط أسواق تداول التقاوي، والتي يجب أن تكون في القنوات الشرعية التي حددها القانون 53 لسنة 1966 وفصلها القرار الوزاري 829 لسنة 2011 وحفظ حق الدولة وتحقيق هدف الوزارة في وصول تقاوٍ نقية سليمة للمزارعين.

وتشكلت أعضاء اللجنة من كل من المهندس جمال منصور عبد الله رئيس لجان المتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس شريف السيد البدوي مأمور الضبط القضائي بالإدارة ومشرف اعتماد الوجه البحري، والمهندس أحمد فهمي صالح مأمور الضبط القضائي بالإدارة ومدير إدارة الدراسات.