اقتصاد وأسواق

الزراعة تضبط 4 أطنان تقاوي ذرة مجهولة المصدر بالدقهلية

خلال جولة تفتيشية
الصاوي أحمد 7:10 م, الأحد, 21 مارس 21 7:10 م, الأحد, 21 مارس 21

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مرت لجنة من إدارة فحص واعتماد التقاوي بوزارة الزراعة ، بالاشتراك مع شرطة مباحث التموين بالدقهلية، على قرية منشأة غازى بمركز بني عبيد، وبفحص ثلاجة تخزين بطاطس تبين قيام صاحب الثلاجة بتعبئة ذرة شامية مجهولة المصدر ومعبأة فى عبوات ورقية بكمية 4 أطنان منها 3 مجهزة للتعبئة وطن داخل عبوات ورقية زنة 5 ك.

وأكد بيان لوزارة الزراعة أن العبوات مدون عليها بيانات إحدى الشركات الكبرى المنتجة لتقاوى الهجن بمصر، وبداخل العبوات بطاقات اعتماد مزورة.

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وتم تحرير المحضر بالمخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وإحالة المسئولين عن الثلاجة إلى جهات التحقيق المختصة.

يأتي ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ، وتعليمات الأستاذ الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة وتكليف وإشراف الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بتكثيف الحملات الرقابية منافذ بيع التقاوى بجميع المحافظات.

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وتناشد وزارة الزراعة جميع المزارعين تحري الدقة قبل شراء التقاوى وعدم التعامل الا مع المنافذ المعتمدة والمرخصة من الوزارة.

وأكد رئيس الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى أن الإدارة تقوم بدورها في إحكام الرقابة علي سوق التقاوى ومنافذ البيع وضبط المخالفات وتحرير محاضر غش تجاري وذلك للحفاظ علي صناعة التقاوي في مصر.

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كما تقدم بالشكر والتقدير الى أعضاء اللجنة التي قامت بعملية التفتيش والضبط والمشكلة من الادارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بالدقهلية.

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بقلم الصاوي أحمد

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