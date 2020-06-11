«الزراعة» تضبط 14 ألف طن خامات وأعلاف غير صالحة بمحافظة البحيرة

صرح الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بأنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف الرقابة على صناعة وتداول الأعلاف، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفى ظل الرقابة الصارمة، والتفتيش المفاجئ، الذى يقوم به لجان حيادية دورية متعاقبة تضم ممثلين عن كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات.

وأكد بيان لوزارة الزراعة أنه وردت معلومات عن قيام أحد مصانع الأعلاف بمحافظة البحيرة، بتصنيع اعلاف من خامات منتهية الصلاحية وغير مطابقة ظاهريًّا للمواصفات القياسية، والمصنع غير مرخص له بتصنيع الأعلاف.

وأضاف سليمان أنه تم التنسيق بين قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والمركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، وشرطة البيئة والمسطحات، بالإشتراك مع مديرية أمن البحيرة، ومديرية زراعة النوبارية، وداهمت القوة المصنع حيث تبين الآتي:

وأوضحت الوزارة أن المصنع يعمل دون ترخيص وتم ضبط (3055 طن) أعلاف ماشية وأسماك منتج نهائى جاهز للتداول بدون ترخيص، وغير مسجل بوزارة الزراعة فيما يعد غشًّا تجاريًّا، و(11352 طن) مواد خام بدون بيانات ومجهولة المصدر غير مطابقة ظاهريًّا للمواصفات القياسية.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه، وقد تم عمل المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات المذكورة والقائمين عليها.

من ناحيته يؤكد المهندس عبد العزيز إمام، مدير عام الإدارة العامة للأعلاف بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة تراقب صناعة الأعلاف وتداولها على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، للتأكد من تصنيع أعلاف طبقًا لتسجيلات معتمدة من وزارة الزراعة، ويتم تصنيعها فى مصانع مرخص لها بذلك من الوزارة لتحقق أعلى معدلات أداء إنتاجى وتناسلى ومناعى، سواء كان للحيوان أو للطائر أو الأسماك، مؤكدًا أن هذا واجبنا ورسالتنا نؤديها مهما كانت الظروف، لنوفر لشعب مصر العظيم الغذاء البروتينى من أصل حيوانى صحى آمن.