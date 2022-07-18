«الزراعة» تصرف 30 مليون جنيه تعويضات للمربين عن نفوق الماشية

صرف صندوق التأمين على الماشية التابع لوزارة الزراعة 30 مليون جنيه كتعويضات للمربين عن نفوق الماشية على مدار العام المالى الماضى.

وقال عصام عبد الشكور رئيس الصندوق – فى تصريحات خاصة لجريدة «المال» – إنه تم التأمين على مليون و450 ألف رأس ماشية متنوعة أبقار وجاموس وأغنام وماعز خلال الفترة الماضية، موضحا أنه من المستهدف التأمين على الثروة الحيوانية بالكامل فى مصر البالغة 20 مليون رأس.

وأضاف أن هناك حملة تقوم بها وزارة الزراعة تستهدف تحصين وترقيم الماشية للحفاظ عليها من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

يشار إلى أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى عقد اجتماعا أمس مع قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية وهيئة الخدمات البيطرية وقطاع الثروة الحيوانية وصندوق التأمين على الماشية الأحد الماضى لمتابعة أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأكد وزير الزراعة على بذل أقصى جهد خلال حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية الجارية حاليا والتى تأتى فى توقيت مهم عقب عيد الأضحى، وتنفيذ إجراءات ترقيم وتسجيل الحيوانات الجديدة على التوازى مع هذه الحملة استكمالا لجهود وزارة الزراعة فى حصر الثروة الحيوانية ودعم قاعدة البيانات الرقمية للمساهمة فى دعم اتخاذ القرار.

كما شدد على توفير اللقاحات المطلوبة مع ضروة توعية المربين بأهمية التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم فى حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

من ناحيته، قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن الحملة بدأت الخميس الماضى وبلغ إجمالى ما تم تحصينه حتى الآن 184 ألفا و863 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية المربين التجاوب مع الحملة والحرص على تحصين مواشيهم لحمايتها من الأمراض والأوبئة.