«الزراعة» تصرف 1.5 مليون طن من الأسمدة الشتوية

أكدت وزارة الزراعة أنه تم صرف 1.54 مليون طن أسمدة شتوية من إجمالى 2.2 مليون طن، للمزارعين، وذلك لمحاصيل القمح والشعير والفول البلدى والقصب والبرسيم والفاكهة والخضراوات.

قال على عودة، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعى، فى تصريحات لـ«المال» إن الجمعيات الفرعية (البالغ عددها 7200) تسلمت حوالى ثلاثة أرباع الكميات المطلوبة، منذ انطلاق الموسم فى نهاية أكتوبر الماضى وحتى الآن، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تستمر عمليات التسليم حتى نهاية فبراير المقبل.

يذكر أن وزير الزراعة «الزراعة» قررت صرف الأسمدة الشتوية فى أكتوبر ونوفمبر الماضيين لجميع الزراعات دفعة واحدة بالأسعار المدعمة بواقع 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا و159.5 للنترات.

وأكد «عودة» أن هناك بعض الجمعيات الزراعية النائية والتابعة «الإصلاح- الائتمان- الاستصلاح» تتعرض لاختناقات محدودة؛ بسبب عدم وصول حصص الأسمدة فى توقيتات مناسبة للفلاح، لكن دون أن يخلَّ ذلك بتسلّم جميع المزارعين لحصصهم قبل نهاية الموسم فى النهاية، موضحًا أن الوزارة لا تستطيع صرف جميع الكميات فى وقت متزامن، ويتم وضع خطة لنقل الأسمدة تضعها اللجنة التنسيقية للأسمدة خلال اجتماعاتها الدورية.

وأوضح أن الصرف تم فى الموسم الحالي بالمعاينة على الطبيعة من قِبل اللجان المشكَّلة على رأس الغيط لمن يزرع الأرض فعليًّا من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية المشكلة بالقطاع ومديريات الزراعة.

واعتمدت «تنسيقية الأسمدة» خلال الموسمين الشتوى والصيفى الماضيين منظومة لتتبع الأسمدة المدعمة وتفعيل عمل لجان متابعة يومية لتوريد المصانع للأسمدة حتى وصولها إلى الجمعيات الزراعية، لجان فنية ورقابية لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة إلى «مافيا» تجارة السوق السوداء، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.

وأكد محمد الجندى «تاجر أسمدة»، لـ«المال»، أن أسعار الأسمدة المدعمة ثابتة منذ عام 2017 لكن التغيير يقتصر حاليًّا على السوق السوداء الذى يدور حول 5000 جنيه لطن النترات و6000 لليوريا فى المناطق التى تعانى الاختناقات فى الأسمدة المدعمة، مقابل 4600 جنيه فى المناطق التى لا تظهر فيها نفس المشكلات.

من جانبه أكد محمد فرج، عضو جمعية منتجى البطاطس ورئيس اتحاد الفلاحين، أنه يوجد حاليًّا فى بعض المناطق النائية وغير المحيزة اختناقات فى الأسمدة، مؤكدًا أن سعر الشيكارة وصلت إلى 250 جنيهًا للنترات وتتخطى 300 جنيه لليوريا.

ويتراوح سعر الأسمدة الحرة حاليًّا من 4700 إلى 4650 جنيهًا، فى المناطق التى تتوافر فيها الأسمدة المدعمة، فيما وصل سعر شيكارة اليوريا إلى 310 جنيهات للمستهلك النهائى فى جنوب الصعيد وشمال سيناء.

يُذكر أن «الزراعة» قررت تشكيل غرف عمليات لتوزيع الأسمدة بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية، للحد من التلاعب فى الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هى الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.

كما قررت «الزراعة» قبل انطلاق الموسم تفعيل دور الأمن فى مراجعة التصاريح التى تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من «الزراعة» والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة لتجارة السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.