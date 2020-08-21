«الزراعة» : تصدير 680 ألف طن بطاطس منذ يناير

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم تصدير بطاطس المائدة، من يناير الماضي، حتى أمس الخميس، بلغت صادرات المحصول 680 ألف طن إلى جميع الأسواق العالمية والعربية والاتحاد الأوروبى.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات ”المال”، أن حجم صادرات مصر من البطاطس حتى الآن يتساوى مع العام الماضي رغم كورونا وانخفاض الأسعار حاليًّا.

وأوضح العطار أن هناك لجانًا فنية مكثفة للحجر الزراعى فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية، لافتًا إلى أن هناك انفراجة فى الأسواق العالمية لاستقبال شحنات بطاطس المائدة، وجارٍ الشحن والتصدير، طبقًا للاشتراطات.

وتابع رئيس الحجر الزراعى أن وزارة الزراعة تُواصل فتح منافذ جديدة وعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة والتى تعثرت بسب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن جميع الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة تتبع إجراءات مشددة وفقًا لمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى أن وزارة الزراعة تُواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمان المواصفات العالمية حفاظًا على سُمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

ونوه بأن هناك إجراءات صارمة ضد أى من الشركات غير الملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حال مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة ووقف التعامل مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.