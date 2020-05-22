“الزراعة” : تصدير 610 آلاف طن بطاطس حتي أمس

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم تصدير بطاطس المائدة، من يناير الماضي، حتي أمس الخميس ، بلغت صادرات المحصول 610 آلاف طن إلى جميع الأسواق العالمية والعربية والاتحاد الأوروبى.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات ” المال”أن هناك لجانا فنية مكثفة للحجر الزراعى فى مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة على الصادرات الزراعية، لافتا إلى أن هناك انفراجة فى الأسواق العالمية لاستقبال شحنات بطاطس المائدة، وجار الشحن والتصدير، طبقا للاشتراطات.

وتابع رئيس الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة تواصل فتح منافذ جديدة وعدم الاعتماد فقط على الأسواق المعتادة والتى تعثرت بسب فيروس كورونا، مشير إلى أن جميع الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة، تتبع إجراءات مشددة وفقا لمعايير الدول المتفق عليها لجودة الصادرات تضمن زيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.

وأكد رئيس الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة تواصل تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

وتابع أن هناك إجراءات صارمة ضد أى من الشركات الغير ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتبعة فى التصدير، وفى حالة مخالفتها للإجراءات يتم وقف الشركة وإحالتها إلى النيابة العامة وقف التعامل مع الحجر الزراعى، واستخدام الأختام الجديدة لدى أجهزة الحجر الزراعى فى تبخير باليتات الخشب المستخدمة فى نقل المنتجات الزراعية.