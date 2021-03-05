«الزراعة» : تصدير 6 ملايين بيضة إلى ليبيا و20 ألف كتكوت لغانا

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تقريراً من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالموافقة على تصدير 20 ألف كتكوت إلى دولة غانا، و6 ملايين بيضة مائدة إلى ليبيا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وأوضح بيان لوزارة الزراعة، أنه من المؤكد فتح أفاق وفرص تصديرية جديدة للكتاكيت البياضة وبيض المائدة يعمل على تقدم الصناعة فى مجال الإنتاج الداجنى، والثقة فى القدرات والخبرات المصرية، وتوفير المناخ الصحى والبيئى المناسب لإنتاج داجنى متميز وآمن، لا سيما بوجود بعض طلبات التصدير الأخرى.

وأوضح مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن إنتاجنا من بيض المائدة خلال 2020 قرابة 13 مليار بيضة، ولدينا الاكتفاء الذاتى، وأضاف أنه تم اعتماد مصر من ضمن الدول التى تعتمد المنشآت المعزولة طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE وتم تسجيل 14 منشأة انتاج داجنى معزولة, وجار الآن دراسة 24 منشأة أخرى للتسجيل ضمن المنشآت المعزولة، وتقدم العديد من المنشآت الداجنة للتسجيل كمنشآت معزولة ما يسهل التصدير من خلالها.

أضاف نائب الوزير أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات الهادفة إلى تنمية وزيادة إنتاجنا الداجنى، المتمثلة فى تبسيط إجراءات تراخيص كافة مشروعات وأنشطة الثروة الداجنة مع الالتزام بضوابط واشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، ما يعمل على رفع كفاءة المنشأة وزيادة معدلات أداء الطيور داخلها.

وأشار الصياد إلي أنه عقدت البروتوكولات مع البنوك الممولة من أجل توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لأصحاب مزارع الدواجن لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وماله من أثار مترتبة على زيادة الإنتاج وتقليل نفقات و تكلفة الإنتاج وزيادة العائد الإقتصادى.

من ناحيته قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الوزارة تفتح أفاقًا جديدة للاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى، بتخصيص 9 مواقع، 4 فى محافظة قنا، 2 فى الأقصر، 2 فى الوادى الجديد، 1 فى شمال سيناء، وجار تسجيل 13 موقعًا تابعين للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

وأضاف سليمان أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يناشد مربى الدواجن الاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة التى تقدمها الدولة والوزارة، لتطوير ورفع كفاءة العنابر وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة بسيطة 5% وتوفير كافة أوجه الدعم اللوجيستى والفنى فى هذا الشأن.