الزراعة: تصدير120 الف كتكوت للإمارات والأردن خلال الأسبوع الأول من أغسطس

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية تصدير 120 ألف كتكوت خلال الاسبوع الأول من اغسطس إلى الامارات والأردن من إحدى مزارع الدواجن التي حصلت على اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلوها من انفلونزا الطيور

وقال أن ذلك يأتي تتويجا لجهود وزارة الزراعة في الاهتمام بالثروة الداجنة، وأن مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن.



ويبلغ إنتاج مصر 1,4 مليار دجاجه سنوياً، و يتم تصدير ما يزيد عن احتياجاتنا من كافة المنتجات الداجنة متمثله فى بيض المائدة، وبيض التفريخ، كتاكيت بياض وبدارى تسمين، والمنتجات الداجنة المختلفة إلى الخارج بعد تسجيل ٣٧ منشأة انتاج داجنى خالية من انفلونزا الطيور طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «WOAH»