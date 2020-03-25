اقتصاد وأسواق

الزراعة: تصدير 115 طن تقاوى و600 شتلة نخيل لجميع دول العالم

البذور العلفية
الصاوي أحمد 4:36 م, الأربعاء, 25 مارس 20 4:36 م, الأربعاء, 25 مارس 20

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وافقت وزارة الزراعة ممثلة في لجنة تقاوي الحاصلات البستانية ، على تصدير 115 طنا من تقاوى المحاصيل العلفية، ونحو 600 نخلة ، إلى جميع دول العالم .

وأكد تقرير صادر عن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية أن الصادرات تضم  10 أطنان من  تقاوى علف حشيشة للسودان و30  طنا تقاوى ذرة للعراق .

ووفقا للتقرير ، تضم القائمة 5 طن تقاوى برسيم حجازي للسعودية و20 طن تقاوى برسيم مصرى إلى الولايات المتحدة الأمريكية و 50 طنا منه أيضا إلي هولندا .

بخلاف ذلك أكد محمود عطا مدير الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية لجريدة “المال” أن الصادرات تشمل نحو  600 فسيلة نخيل إلى تايلاند والبانيا بواقع 500 الأولى و 100 للثانية .

وأوضح عطا أنه تم خلال نفس الفترة الموافقة على تصدير 6 ملايين بذرة تقاوى طماطم إلي تركيا ، وحوالى 215 ألف طن بطاطس لجميع دول العالم ، كما أنه تم خلالها فحص 340 اأف طن بطاطس للتأكد من خلوها من مرض العفن البنى .

وكشف عطا عن أن جميع  التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات،  والمقاييس للتصدير ، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية ، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة .

 وحققت الصادرات الزراعية أرقاما غير مسبوقة فى عام 2019 ، وسجلت 5.5 مليون طن لجميع المحاصيل ويأتي في المقدمة الموالح بـ 1.8 مليون طن يليه محصولا البطاطس والبصل .

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بقلم الصاوي أحمد

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