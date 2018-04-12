الزراعة: تصدير دفعة جديدة من الخيول المصرية للاتحاد الأوروبي

الصاوي أحمد انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تصدير دفعة جديدة من الخيول العربية المصرية الأصيلة إلى الخارج، وفقا للاتفاق الذي تم بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاستئناف تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر وفقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام…

الصاوي أحمد

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من تصدير دفعة جديدة من الخيول العربية المصرية الأصيلة إلى الخارج، وفقا للاتفاق الذي تم بين مصر والاتحاد الأوروبي، لاستئناف تصدير الخيول العربية الأصيلة من مصر وفقا لاشتراطات الاتحاد الأوروبي بعد توقف دام لسنوات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنه تم تصدير عدد 2 من الخيول العربية الأصيلة الى الاتحاد الأوروبي ضمن دفعة جديدة من الخيول المصدرة اليها، وهما: “هنامي البيداء” في عمر 10 شهور، و “تمارا إسماعيل” البالغ عمرها 6 سنوات، صادرتين الى دولة بلجيكا.

ومن جهته قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ان عمليات التصدير تتم وفقاً لاشتراطات الاتحاد الأوروبي، بعد الإجراءات التي اتخذتها مصر مؤخراً لاستئناف عمليات التصدير اليها، وتطبيق عمليات الفحص والحجر البيطري بالمستشفى البيطري العسكري لمدة 90 يوماً، للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض.

وأشار وزير الزراعة إلى أن إجمالي الخيول التي تم تصديرها لدول الاتحاد الأوروبي حتى الآن ومنذ رفع الحظر المفروض عليها والموافقة على إعادة التصدير، بلغ حوالي 31 حصان عربي أصيل، تم تطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات عليها.

وأوضح البنا أن الوزارة اعتمدت عدداً من الإجراءات والضوابط للنهوض بصادرات مصر من الخيول، لافتاً إلى أنه تم إصدار دليل للإجراءات المنظمة لعملية تصدير الخيول من مصر وفقا للقرارات الحاكمة لذلك، بداية من تقديم الطلبات على النماذج المعدة لذلك، مروراً بالإجراءات والفحوصات والشهادات المطلوبة، نهاية بالإفراج عنه من المحجر وسفره للتصدير.

وأشار البنا الى ان الاتحاد الأوروبي، وافق على إعادة تصدير الخيول اليه من مصر عن طريق تطبيق منطقة خالية من أمراض الفصيلة الخيلية، لتصدير الخيول منها، حيث تم اعتماد المحجر البيطري بالمستشفى البيطري العسكري التابع للقوات المسلحة، والسماح بالتصدير منه طبقاً للإجراءات والاشتراطات المتفق عليها.

