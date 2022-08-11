«الزراعة» تصدر 176 شهادة معتمدة للمبيدات والمخصبات المستوردة تمهيدًا لتسجيلها

أصدر معهد الأغذية والأعلاف التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة 176 شهادة معتمدة لمبيدات ومخصبات ومنظمات نمو مستوردة من الخارج، تمهيدًا لتسجيلها والسماح بدخولها البلاد.

ووفقًا لمصادر بوزارة الزراعة تم تحليل عينات من هذه المواد فى المعمل التابع للمعهد كخطوة أخيرة نحو التسجيل، وذلك بعد عرضها على معهد الأراضى والبساتين ولجنة المخصبات التابعة له.

وأكدت المصادر لـ«المال» أن المعهد قام باستقبال ودراسة 212 طلب تسجيل جديد لعدد من الأسمدة والمخصبات والمنظمات الخاصة بنمو النباتات والمحاصيل، وتمت المعاينة الظاهرية والفحص المستندى وسحب عينات لعدد 201 شهادة من المنافذ المختلفة فى الإسكندرية والدخيلة وبورسعيد والسخنة عن طريق فروع المركز بتلك المحافظات.

وتابعت أنه تم إرسال تلك العينات للتحليل بالمعامل وإنهاء إجراءات الإفراج المؤقت عنها فور عرض تلك الشحنات على لجان المركز، والحجر الزراعي، ومعهد بحوث الأراضى والمياه.

وكانت وزارة الزراعة ممثلة فى لجنة مبيدات الآفات برئاسة الدكتور محمد صالح أوقفت قبول تسجيل مخاليط المبيدات الحشرية الجديدة قبل أن يكون مسجلًا فى وكالة حماية البيئة الأمريكيةEPA ، وبالنسبة لمخاليط الحشائش والمبيدات الفطرية يجب أن تكون مسجلة فى أحد روافد المرجعيات العالمية.

وتستهدف المخاليط مكافحة مرضين مختلفين أو مرض واحد، فضلًا عن محفزات للنمو، وهى بديل لخلط مبيدين فى الحقل مباشرة من خلال المزارع بنفسه لضمان فاعليتها من جانب، والحفاظ على سلامة المزارع، وتتكون من عنصرين كيماويين.

قال الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزى للمبيدات فى تصريحات سابقة لـ«المال» إنه جارٍ العمل على خلو كافة المنتجات الزراعية من متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى، وذلك تحقيق لسياسة الدولة، ودفع عجلة الإنتاج بما يُحقق النهوض بالاقتصاد القومى والإنتاج الزراعي، وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الزراعة السيد القصير، وتوجيهات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، للحفاظ على صحة المصريين، وضرورة حصولهم على غذاء آمن.

فى سياق متصل، قال الدكتور فرج ملهط، المدير الفنى للمركز الوطنى لرصد متبقيات المبيدات، التابع للمعمل المركزى للمبيدات، إن المعمل يسعى بكل جهد لتحقيق الكفاءة فى تنفيذ برامج رصد متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى السموم الفطرية والمعادن الثقيلة، إذ يوجد برامج رصد موجهة إلى منتجات الخضر والفاكهة، وبرامج رصد موجهة إلى محاصيل الحبوب، وبرامج أخرى.