«الزراعة» تصدر 14 توصية لحماية قطاع الثروة الحيوانية والداجنة

رفعت وزارة الزراعة درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الظروف الجوية بقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حيث أعدّت الوزارة حزمة إرشادات للمربِّين للوقاية من الموجة، حيث تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمجابهة هذه الظروف، وتم تشكيل لجنة متابعة مركزية بالقطاع؛ لديمومة التواصل مع الإدارات العامة للإنتاج الحيوانى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بكل محافظات الجمهورية، وكذلك الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وفروعها المختلفة بالمحافظات.

وقد أصدر القطاع عدة نصائح وتوصيات لمربّي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة؛ لمجابهة الظروف المناخية الحالية تتلخص فيما يلى:

1- السيارات التى تحمل مخاليط الأعلاف أو مركزاتها أو إضافاتها أو خاماتها، يجب أن تتحرك فى الأوقات غير الممطرة، وأن تكون الشحنات بداخلها مغطاة بغطاء يمنع تسرب المياه.

2- التأكد من سلامة منافذ وفتحات تهوية مخازن الأعلاف وخاماتها، سواء كانت فى المزارع أو المصانع أو محالّ الاتجار فى الأعلاف، فلا تسمح بنفاذ مياه الأمطار أو الندى إلى داخل المخزن.

3- يجب العمل على تدفئة العنابر والحفاظ على درجات الحرارة داخل العنابر على مدار الساعة وطوال اليوم، فى المدى الموصى به تبعًا للنوع والعمر والحالة الفسيولوجية للقطعان.

4- التأكد من كفاءة وسلامة وتأمين كل أجهزة ووسائل التدفئة المستخدمة، مع التأكد من وجود وسائل لإطفاء الحريق.

5- ضرورة وجود نوبطجي بالعنابر مسئول عن تأمين واستمرارية عمل وسائل التدفئة داخل العنابر.

6- وضع وسائل التدفئة على مستويات منخفضة الارتفاع داخل العنابر، حيث إن الهواء الساخن يكون أخفَّ وزنًا من الهواء البارد؛ وذلك لضمان تدفئة القطعان بالشكل الأمثل.

7- الاهتمام بتهوية العنابر بجانب التدفئة، سواء كان فى الأنظمة المفتوحة أو المغلقة، حيث إن الغازات المتراكمة داخل العنابر والمنبعثة من القطعان الحية أو من خلال وسائل التدفئة أخطر على القطعان من التعرض لدرجات الحرارة المنخفضة.

8- الاهتمام بالتحصينات المناسبة وفى الأوقات الموصى بها، وأن تكون من مصدر موثوق فيه، وتتم بتوصية ومعرفة متخصص.

9- الاهتمام بقواعد الإيواء المناسبة وتوفير الراحة للقطعان، وعدم اللجوء إلى الازدحام والتكدس الذى يسبب مشكلات عديدة.

10- التخلص من المخلفات والفضلات بالطرق السليمة والمناسبة لمنع التلوث وانتشار العدوى.

11- عدم الإسراف فى استخدام المياه داخل العنابر والحظائر للحد من ارتفاع نسب الرطوبة والتى تصبح بيئة خصبة لانتشار الميكروبات والأمراض.

12- التخلص الآمن من النافق بالطرق الصحية السليمة.

13- الاهتمام بتقديم العلائف المناسبة للقطعان، والتى تغطي نسب البروتين والطاقة وكل الاحتياجات الغذائية، والتى تم تصنيعها فى مصانع مرخصة من وزارة الزراعة، وبتسجيلات معتمَدة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.

14- الإبلاغ الفورى فى أقرب إدارة بيطرية أو زراعية عن أية مشكلة بالقطيع؛ حتى تتم دراسة المشكلة وعلاجها فى مهدها قبل أن تتفاقم، وربما يصعب حلها.

وقد شدد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى على ضرورة التواصل الدائم مع مربّي ومنتجي الثروة الحيوانية والداجنة؛ لدراسة أى مشكلات تواجههم على أرض الواقع، والعمل الفورى على تذليلها.