«الزراعة» تصدر 10 توصيات لحماية النحل من التقلبات الجوية

أصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، التابع لوزارة الزراعة، 10 توصيات مهمة لمربِّي النحل، بناء على تعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى؛ لرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الظروف الجوية السيئة التي تمر بها البلاد، وتتمثل فيما يأتي:

1- يجب التأكد من توافر الغذاء الكافي داخل الخلايا بنوعيه الكربوهيدراتى (العسل الناضج)، والبروتينى (حبوب اللقاح)، وفى حال عدم كفاية الغذاء داخل الخلية، يمكن الاستعانة بالغذاء الفائض فى خلية أخرى أقوى.

2- يُنصح بضمّ الطوائف الضعيفة أو عديمة الملكات، حيث كلما احتوت الخلية على عدد كبير من شغّالات صغيرة السن زادت درجة الحرارة داخل الخلية ونجحت عملية التشتية.

3- يجب رفع الأقراص الفارغة، وكذلك الأدوار العليا الزائدة عن حاجة النحل، وتُخزَّن وتُحفظ جيدًا داخل صناديق بعد تبخيرها لحين الحاجة إلى استخدامها فى بدايات موسم الربيع.

4- يجب ترتيب الأقراص داخل الخلايا، بحيث تكون الحضنة فى الوسط، والعسل وحبوب اللقاح على الجانبين، مع تغطية الأقراص من أعلى بقطعة من القماش أو الخيش النظيف.

5- يجب تعديل وضع القاعدة أو الطبلية على الارتفاع الشتوى، وكذلك تعديل فتحة الخلية على الفتحة الضيقة.

6- يجب تقليل عدد مرات فتح الخلايا بقدر الإمكان، على أن يجرى فحص الخلايا فى الأيام الدافئة وخلال الساعات المشمسة، وفى الأوقات قليلة الرياح، كما أن الفحص يجب أن يكون سريعًا ونكتفي بالاطمئنان على وجود الملكة وكفاية الغذاء داخل الخلية.

7- يجب العمل على تنظيف أرضية الخلايا وجدرانها من يرقات وعذارى ديدان الشمع إنْ وجدت، مع الاهتمام بمكافحة الآفات والأمراض، والتى تظهر فى هذا الوقت، خاصة طفيل الفاروا.

8- يجب تغطية الغطاء الخارجى للخلايا من الخارج بطبقة من الزنك؛ لحمايتها من الأمطار والمؤثرات الخارجية.

9- يجب وضع أحجار ثقيلة أعلى غطاء الخلايا من الخارج فى الأوقات شديدة الرياح، وخاصة على الخلايا التى توجد فى الأماكن المكشوفة والأكثر عرضة لتأثيرات الرياح.

10- يجب توجيه فتحة الخلايا إلى الاتجاه القبلى وليس البحرى.