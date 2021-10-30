«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية خلال نوفمبر

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الأعلاف الخضراء الشتوية والصيفية مراعاتها، خلال شهر نوفمبر.

أكد بيان لوزارة الزراعة، أن التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية تمثلت في الآتي: البرسيم المسقاوي : الانتهاء من زراعة البرسيم سواء مستديم أو تحريش أو فحل.

2- أخذ الحشة الأولي من البرسيم في الزراعات المبكرة.

3- يفضل أن يكون الحش علي ارتفاع 5-6 سم من سطح الأرض.

4-في حالة ظهور الحشائش النجيلية أو عريضة الأوراق في البرسيم ترش بالمبيد الموصي به ويكون الرش قبل الحش بـ 2-3 أسبوع حتى لا يكون لها أثر متبقي على تغذية الحيوان.

وأضاف البيان أنه فيما يتعلق ببنجر العلف:

إجراء عمليات العزيق وإعطاء جرعة السماد الأزوتي والخف والترقيع أثناء الري.

2-التسميد بجرعة 45 وحدة أزوت تكبيشاً، مع إضافة 50 كجم سلفات بوتاسيوم توضع أيضاً تكبيشاً مع مراعات الري علي الحامي.

وأفاد التقرير أنه فيما يتعلق بالبرسيم الحجازي : يتم رش العناصر الصغري زنك – حديد – منجنيز بمعدل نصف ك من كل منها كل شهرين أو 1/4 ك شهرياً بعد الحش بأسبوع.