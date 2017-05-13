الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي الفاكهة خلال مايو

الصاوى أحمد أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، والإدارة المركزية للبساتين، نشرة التوصيات فنية لشهر مايو الحالي، لتوجيه المزارعين في تعاملهم مع أشجار الفاكهة بمختلف أنواعها، ومواجهة الإصابات والأمراض والحشرات وجمع محاصيلها، والطرق الصحيحة في التعامل مع الأمراض التي تصيبها. وأكدت التوصيات الفنية الخاصة بأشجار الموالح، ضرورة الاهتمام بالري مع عدم الري وقت الظهيرة ووقت اشتداد الحرارة، بجانب رش الاشجار بالعناصر الصغرى في نهاية الشهر، وإضافة الدفعة الثانية من الأزوت بمعدل 50% من الدفعة الأولى تحت ظروف الري بالغمر، ومتابعة الإصابة بالمن والتربس والذبابة البيضاء ومقاومتها حسب التوصيات. وأشار تقرير التوصيات الخاص بالعنب إلى أهمية إضافة الدفعة الثانية من الأسمدة المعدنية عند تمام العقد، ويكرر التسميد من خلال مياه الري مرتين أسبوعيًا حتى قبل نضج المحصول بأسبوعين، بجانب رش عناقيد الاصناف اللابذرية بالجبريلين عند وصول قطر الحبة لنحو 4-6 مللى بتركيز 30-40 جزء/ المليون وإعادة الرش بعد أسبوع، بنفس التركيز ويستخدم ترايتون بى كمادة ناشرة بمعدل 50 سم3/ 100 لتر ماء، ومتابعة إزالة السرطانات أولا بأول، واستخدام الأسمدة الورقية عند الحاجة إليها وخصوصا في الأراضي الرملية، والاستمرار في الرش ضد البياض الدقيقي، والبدء في إجراء عملية التحليق أوالقصبات في الأصناف المبكرة النضج في نهاية الشهر بالنسبة للمزارع الصحراوية، بالإضافة إلى إجراء عملية خف حبات عناقيد العنب النباتي العاملة بالجبريلين، وذلك بعد العقد مباشرة، ووقف الري مؤقتا قبل الجمع بـ25-30 يوما حتى مزارع الوادي، وذلك في الأصناف المبكرة أما في المزارع التي تروى بالتنقيط فتقلل معدلات الري أدنى حد ممكن. وفيما يخص التعامل مع فاكهة المانجو، أكدت التوصيات أهمية إجراء التقليم الصيفي ابتداء من الشهر الحالي بإزالة الشماريخ الزهرية المشوهة، وذلك بجزء من النسيج حتى20 سم لتشجيع خروج نموات خضرية أسفلها من نفس الموسم، والتي تحمل ثمارا في الموسم التالي، وذلك للحد من تبادل الحمل، إضافة الدفعة الثالثة من السماد الأزوتى والثانية من التسميد البوتاسى وذلك حسب عمر الأشجار وطريقة الري، والاستمرار في الرش الوقائي ضد البياض الدقيقي كما سبق حتى منتصف الشهر. بالنسبة لفاكهة الموز أكدت التوصيات أهمية الاستمرار في قطع الجزء السفلى من الكوز الزهري أو إزالته، والبدء في وضع السماد النيتروجينى بالنسب المقررة، وذلك على دفعتين أوائل الشهر ومنصف الشهر، مع فحص وإزالة النباتات المصابة بـ”التورد القمي أو التبرقش”، والاستمرار في الرش ضد “المن” مرتين خلال الشهر، والتوقف عن الرش حتى بداية شهر أبريل، وفيما يتعلق بأراضي الوادي أشارت التوصيات إلى ضرورة الانتهاء من جمع المحصول، وترك البروز التي تظهر حول الامهات ابتداء من أول الشهر في الوجه البحري وتُزال البروز التي تظهر في الوجه القبلي ويراعى ازالة الخلفات الموجودة في وسط الجورة والملاصقة أو البعيدة جدا عن الأم، وإضافة دفعتين من السماد النيتروجينى في أول الشهر ومنتصفه كما في الشهر السابق، بجانب إضافة سلفات الماغنسيوم بمعدل 25 جم / نبات مع الدفعة الثانية من التسميد النيتروجينى، والري حسب الحالة مع ملاحظة تقليل الفترة بين كل ريه والاخرى ابتداء من هذا الشهر والشهور التالية، وازالة النباتات المصابة بتورد القمة أو التبرقش مع الرش الدوري كل 15 يوم ضد المن بالمبيد الموصي به، ومن حيث التعامل مع الأراضي الرملية، يتطلب إضافة 5 كجم نترات نشادر / ف + 8 كجم سلفات بوتاسيوم / ف خمس مرات اسبوعيا + إضافة 1كجم سلفات ماغنيسيوم / ف مرة واحدة أسبوعيًا. وبالنسبة للفاكهة المتساقطة، أكدت التوصيات على ضرورة تنظيم الري حسب حاجة الاشجار ودرجات الحرارة مع تقليل الري أثناء الجمع، والتسميد، وبالنسبة للأراضي القديمة، يجب التعامل مع اشجار الخوخ والكمثرى بالتسميد بمعدل 2/1: 1 كجم نترات نشادر+ 4/1: 2/11 كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة، وأشجار التفاح والمشمش والبرقوق والكاكى: تسمد بمعدل 4/1:2/1 كجم نترات نشادر + 2/1 كجم سلفات بوتاسيوم / شجرة، أما بالنسبة للتعامل مع الأراضي الجديدة، والخاصة أيضًا أشجار الخوخ والكمثرى يتطلب تسميد إضافة 25 جم نترات نشادر +125 سلفات بوتاسيوم + 50سم3 حمض فوسفوريك /1 سم3 ماء ري، وأشجار التفاح والمشمش والبرقوق والكاكى: تسمد بمعدل 125 جم نترات نشادر + 500 جم سلفات بوتاسيوم + 50 سم3 حمض فوسفوريك / 1م3 ماء ري، بجانب التسميد الورقي لأشجار التفاح ترش بحمض النفثالين (naa) لتقليل تساقط الثمار، ومقاومة ذباب الفاكهة وذباب الخوخ بأحد المبيدات الموصى بها على أن يوقف الرش بها قبل الجمع بالمدة الموصي بها للمبيد.