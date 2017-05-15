الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لأشجار النخيل خلال مايو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للبساتين التابعة لقطاع الإرشاد الزراعي، نشرة توصياتها الفنية عن الشهر الجاري، لتوجيه المزارعين في تعاملهم مع أشجار النخيل ومواجهة الإصابات والأمراض الفطرية والطرق اللازمة لمعالجتها.

وأكد تقرير التوصيات الفنية أهمية التسميد بإضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي في أول الشهر بالمناطق الباردة، وإجراء عملية فصل وزراعة الفسائل حتى آخر الشهر، وأن يتم خلال هذا الشهر اجراء عملية الخف والتقويس – للأصناف ذات العذوق الطويلة.

وفيما يتعلق بالمكافحة أوضح التقرير أنه يجب المرور الدوري لاكتشاف أي إصابة بسوسة النخيل الأحمر، ويتم العلاج بمجرد اكتشاف الإصابة، فضلاً عن مقاومة حفار عذوق النخيل -إن وجدت-، والانتهاء من عملية فصل الفسائل في المناطق الرطبة وزراعتها مباشرة، بالإضافة إلى رش الاشجار بالمبيد الموصي به، خلال الشهر.

ولفت تقرير التوصيات الفنية من ناحية مقاومة الأمراض الفطرية إلى أهمية مكافحة مرض اعفان الجذور خلال الشهر الجاري حيث يتم معاملة التربة بأحد المبيدات الجهازية الموصي بها.