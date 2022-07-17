«الزراعة» تصدر توصيات وإرشادات للتعامل مع موجة الطقس الحارة التي تشهدها البلاد

اجتمعت لجنة متابعة التقلبات المناخية برئاسة د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وأصدرت تقريرها عن الفترة من 17 إلي 30 يوليو 2022.

وأكد البيان أنه اعتبارا من اليوم الأحد 17 / 7 / 2022 متوقع بداية تدريجية لموجة طويلة شديدة الحرارة خلال هذه الفترة وتتجاوز الحرارة الــ 40 °م في معظم المناطق تقريباً، كما أن هذه الفترة هي تقريبا أهم فترة فى السنة بخصوص درجات الحرارة بالتحديد وهي فترة شهر أبيب 1738 (8 يوليو – 7 أغسطس 2022) ويتميز هذا الشهر بالآتي:

** يعتبر هذا الشهر من أشد شهور السنة حرارة حيث تبلغ درجات الحرارة أقصى شدتها.

** محاصيل الخضر: تستمر درجة الحرارة فى الارتفاع مما يسمح بسرعة النمو للحاصلات وكذلك انتشار الحشائش والآفات.

** المحاصيل الصيفية: تزيد حاجة الحاصلات الصيفية إلى الرى المتقارب وقد تهب رياح ساخنة فتسبب بعض الضرر لمحصول القطن بسقوط بعض اللوز والوسواس وقد يصاب كذلك الأرز المتأخر ببعض الضرر ويتأثر كذلك تحجيم ثمار الزيتون وقد تصاب ثمار المانجو بلسعات الشمس وثمار الرمان بظاهرة التشقق والتنحيس.

** أهم الرسائل الزراعية المهمة:

رسالة 1: لعلاج التنفيل (تساقط الزهر والعقد الصغير) فى الخيار والطماطم والباذنجان الرش صباحاً بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة ووقف الأزوت وتكثيف إضافة نترات البوتاسيوم.

رسالة 2: إجراء رشة بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي على أشجار الفاكهة ضد الحشرات القشرية والبق الدقيقي.

رسالة 3: محصولا الذرة والقطن ، يتم إضافة سلفات بوتاسيوم بمعدل 10-12 كجم بالتبادل مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 6-8 كيلو / فدان مع مياه الري في برميل على وش الميه ولمدة 2 رية متتالية.

رسالة 4: فحص الإصابة بدودة براعم الزيتون (فراشة الياسمين) على البراعم الجديدة لدورة النمو الربيعية على الزيتون.

رسالة 5: الريحان والبردقوش والعتر ، للوقاية من أمراض أعفان التاج (مكان القرط) بعد الحش يتم الرش الوقائي مباشرة بالكبريت الميكروني 70% بمعدل 250 جم / 100 لتر ماء بعد الحش بأسبوع على الأكثر الرش بمبيد ريزو ان (480 SL) بمعدل 4 جم/ لتر ماء. رسالة 6: فحص نخيل التمر وإجراء الرشات الضرورية ضد دودة البلح الصغرى.

رسالة 7: إجراء الرشات الوقائية ضد البياض الزغبي على الريحان (اكسي كلورو النحاس مع مانكوزيب). رسالة 8: فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم اصابتها “بدودة الحشد” نظراً اتهيأ الظروف المناخية لبداية جيل الربيع من هذه الحشرات على زراعات الذرة والقصب بالتحديد وكذلك الذرة الرفيعة.

رسالة 9: فحص كل زراعات الذرة للتأكد من عدم إصابتها بحشرات المن “الندوة العسلية” خاصة الذرة الرفيعة .. وفي حالة وجود إصابات ( فى الأعمار الصغيرة للذرة) يتم الرش (لمبادا 5% مع اسيتامبريد 70% أو ثيا ميثوكسام أو ميثوميل 90%.

رسالة 10: مكافحة دودة ثمار القرعيات (خاصة الكوسة) باستخدام مبيد البروكليم مع لبمادا 5% أو مع دورسبان.

رسالة 11: في ظل التأثير على تحجيم الثمار فلابد من دعم هذه العملية ((المانجو – التين – الرمان – الزيتون – البلح – الكمثرى)) من خلال الخطوات التالية بالترتيب: زياده معدلات التسميد بها لنصل إلى 10 لتر في الأسبوع للفدان بالمركبات التالية:

أولاً: تكثيف الرش والأحماض الأمينية التي تحتوي على فولفيك وأمينو برولين أو هيدروكسي برولين بمعدل 1.5 كيلوجرام للفدان + الماغنسيوم ( 1 كجم للفدان ) .

ثانياً: سحب (حقن) نترات بوتاسيوم مع سلفات ماغنسيوم بمعدل 3-4 كيلو / فدان لاى منهما مع الري ولمدة 2 رية متتالية.. #ثالثاً: استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 10 -15 جم للتر رشاً ، ويتم تكرار هذه الرشة لمدة رشتين .. ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 4% بمعدل من 35- 40 سم لكل 600 لتر ماء . وفي الرمان يمكن استخدام الجبرليك بتركيز 100- 150 جزء فى المليون، كما يؤدي إلى تقليل نسبة التشقق في ثمار الرمان وزيادة معنوية في معدل وزن الثمار ومعدل حجمها ومعدل سمك القشرة والنسبة المئوية لرطوبة القشرة.

كما أن رش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3 بتركيز 1% يؤدي إلى انخفاض نسبة تشقق الثمار وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة.

رسالة 12 : بساتين_المانجو: الاهتمام الزائد بمركبات عالي الماغنسيوم والمنجنيز وطبعا الكالسيوم في صورة “الفوسفيت” وذلك لالتئام الجروح الناتجة عن تشقق الثمار بسبب لسعة الشمس. رسالة 13 : رش الثمار (فقط) ( المانجو – الرمان ) بمحلول مخفف من الجير المطفي بمعدل 20جم/ لتر (2%) خاصة للثمار المتواجدة فى جانب الشجرة القبلي والشرقي والغربي (المعرضة للشمس) ويمكن الرش بمحلول “بيورشات” المتكون من كربونات الكالسيوم أيضاً.. لجنة متابعة التقلبات المناخية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.