الزراعة تصدر توصيات هامة للوقاية من التأثيرات السلبية للطقس

أصدرت وزارة الزراعة توصيات عاجلة في صورة رسائل قصيرة للمزارعين حتي 27 مارس من خلال تقرير أعده الدكتور محمد علي فهيم أستاذ المناخ الزراعي علي أنه من المتوقع أن يستمر الطقس الشتوى البارد حتى منتصف الأسبوع القادم، ثم تعاود درجات الحرارة فى الارتفاع بمعدل ملموس مع نشاط للرياح فى صورة هبات على مناطق متفرقة تزيد على محافظات جنوب مصر.

وأضاف فهيم في تقريره أن أهم الاحتياطات والتوصيات الزراعية خلال الفترة المقبلة هي التنبيه على المزارعين بسرعة الانتهاء من عمليات إعادة تأهيل الزراعات بعد موجة الطقس السلبي بتنفيذ كل التوصيات السابق نشرها قبل يوم الإثنين المقبل 23 مارس 2020، وقبل بداية ارتفاع الحرارة مرة أخرى وقبل نشاط الرياح.

ولفت فهيم إلي أنه من المتوقع سقوط بعض الأمطار يوم الجمعة (فقط) تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال الدلتا وشمال سيناء.

محافظات وجه بحري

وأوضح فهيم إلي أن هناك محافظات مثل القليوبية والمنوفية والغربية والشرقية البحيرة وكفر الشيخ و دمياط والدقهلية والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية وسيناء ومطروح ستشهد استمرار الطقس الشتوى حتى الأحد 22 مارس ثم ارتفاع مفاجئ فى الحرارة بداية من الإثنين مع توقع شبورة كثيفة صباحا.

وأشار تقرير الوزارة إلي أنه من المتوقع سقوط بعض الأمطار يوم الجمعة فقط تكون خفيفة إلى متوسطة على شمال الدلتا وشمال سيناء.

ويجب إعادة رش محاصيل الخضر بازوكسي ستروبين مع مانكوزيب للوقاية من أمراض الرطوبة العالية لمحاصيل مثل البصل وبطاطس والطماطم والباذنجان والفلفل والثوم وغيرها.

ونصح التقرير المزارعين بالتوريق الجائر وتنظيف زراعات الفراولة من كل الأوراق والثمار التالفة وإعادة رشها بمركبات أزوكسي ستروبين مع كبريتات النحاس المائية قبل الأحد، ورش أشجار الفاكهة التى حدث فيها أضرار فى صورة تكسير شماريح أو تساقط عقد بكبريتات النحاس المائية مع مانكوزيب وللوقاية ضد مرض التبقع البكتيري الأسود فى المانجو خاصة شمال الدلتا.

وطالب تقرير الزراعة بمتابعة زراعات القمح وعند ظهور أي أعراض لمرض الصدأ أو غيره يتم الرش بالمبيدات الموصى بها، ورش القمح المتأخر والفول نترات ماغنسيوم مع نترات بوتاسيوم مع سيتوكينين وعلي كل مزارعي الفاكهة فى الأراضي خارج الدلتا إجراء ريات قصيرة ومتقاربة مع إضافة عالى الفسفور والماغنسيوم وفولفيك.

ولفت التقرير إلى أهمية الفحص الدقيق والدوري لبداية ظهور أى أفراد من آفات حرشفية الاجنحة مثل دودة ثمار العنب جيل أول على البراعم الزهرية،و دودة براعم الزيتون الخضراء وتوتا ابسولوتا على البطاطس والطماطم .

محافظات الجيزة والفيوم وبني سويف

أكد تقرير وزارة الزراعة أن هناك استمرارا للطقس الشتوى حتى الأحد 22 مارس ثم ارتفاع مفاجئ فى الحرارة بداية من الإثنين مع توقع نشاط للرياح، حيث يجب متابعة زراعات القمح وعدم إجراء اي ريات فى توقيتات هبات الرياح النشطة وأيضا يجب رش البصل للبياض الزغبي واللطعة والثوم ضد اللطعة والصدأ والتربس.

وأوضح التقرير أنه يجب عدم استعجال ري البطاطس الصيفية أو البصل إلا فى التربة الخفيفة مع الرش بنترات الماغنسيوم ونترات البوتاسيوم والسيتوكينين ويجب رش البصل للبياض الزغبي واللطعة الإرجوانية والثوم ضد اللطعة والصدأ والتربس، وأهمية الفحص الدقيق والدوري لبداية ظهور أى أفراد من آفات حرشفية الأجنحة مثل دودة ثمار العنب ودودة براعم الزيتون الخضراء و توتا ابسولوتا على البطاطس والطماطم .

المنيا وأسيوط

أشار تقرير وزارة الزراعة باستمرار الطقس الشتوى حتى الأحد 22 مارس ثم ارتفاع مفاجئ فى الحرارة بداية من الإثنين مع توقع نشاط للرياح فيجب متابعة زراعات القمح وعدم إجراء أي ريات فى توقيتات هبات الرياح النشطة كما يجب رش البصل للبياض الزغبي واللطعة والثوم ضد اللطعة والصدأ والتربس.

وأفاد التقرير بضرورة إجراء ري البطاطس الصيفية قبل يوم الأحد مع الرش بنترات الماغنسيوم ونترات البوتاسيوم والسيتوكينين ورش البصل للبياض الزغبي واللطعة الإرجوانية والثوم ضد اللطعة والصدأ والتربس، ورش الكمون في أسرع وقت ممكن أزوكسي ستروبين مع كاربندازيم وثيوفانيت المثيل ضد الشلل واللفحة، والفحص الدقيق والدوري لبداية ظهور أى أفراد من آفات حرشفية الاجنحة مثل دودة ثمار العنب جيل أول على البراعم الزهرية، ودودة براعم الزيتون الخضراء وتوتا ابسولوتا على البطاطس والطماطم .

سوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد

أكد تقرير وزارة الزراعة استمرار الطقس الشتوى حتى الأحد 22 مارس ثم ارتفاع مفاجئ فى الحرارة بداية من الإثنين مع توقع نشاط للرياح حيث يجب متابعة زراعات القمح وعدم إجراء أي ريات فى توقيتات هبات الرياح النشطة ورش البصل للبياض الزغبي واللطعة والثوم ضد اللطعة والصدأ والتربس.

وطالب التقرير برش الطماطم ضد التبقعات والندوات أزوكسي ستروبين مع كاربندازيم أو وثيوفانيت المثيل، وأخذ الاحتياطات اللازمة فى مناشر الطماطم الجافة لتوقع هبات للرياح قد تكون محملة بالرمال بعد منتصف الاسبوع القادم.