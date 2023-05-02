الزراعة تصدر توصيات لرعاية نخيل البلح خلال شهر مايو



أصدرت وزارة الزراعة بيانا اليوم متضمنا حزمة من التوصيات لرعاية نخيل البلح في شهر مايو الجاري .

وأكد الدكتور محمود قمحاوي مدير معهد أمراض النبات بوزارة الزراعة أن الفترة الحالية من عمر النخيل وهي بعد العقد ووصول الحبة إلى طور الكمري وهو المرحلة في الحجم قبل طور الخلال والتلوين .



وأفاد القمحاوي أن التوصيات هي كالتالي معاملة النخيل بالمبيدات النحاسية للوقاية والعلاج من أمراض تبقعات أوراق النخيل اللفحة السوداء (عند وجود إصابة يجب ازالة الاجزاء المصابة قبل معاملة النخيل بالمبيدات وفي الاصابات المتأخرة تستخدم المبيدات الجهازية لحماية الجمارة من الاصابة)، موضحا أنه يجب مكافحة عنكبوت الغبار.

ونوه إلى أنه أيضا سيتم الكشف عن الفسائل المزروعة حديثا خاصة إصابات قلب الفسيلة الفطرية والحشرية ومكافحتها للحفاظ على الفسيلة ثم تغطيتها مرة أخرى تجنبا للجفاف من الحرارة الشديدة خلال أشهر الصيف.



وأشار إلى أنه يجب إزالة الأوراق الجافة فقط من الصف الأول للنخلة لتسهيل التعامل مع رأس النخلة والثمار وتطهير الجروح بالمطهرات الفطرية والحشرية.

وكشف القمحاوي في تصريحات صحفية أنه تم إصدار هذه التوصيات للنخيل في إطار مبادرة رئيس الجمهورية بالتوسع في زراعة التمور، وإنشاء أكبر مزرعة للتمور في العالم، تضم 2 مليون و500 ألف نخلة على أرض الوادي الجديد وبناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى وإشراف الدكتور محمد سليمان – رئيس مركز البحوث الزراعية وإيمانا بدور معهد بحوث أمرا البناتات فى الحفاظ على الثروة الزراعية المصرية من الأمراض ومنها نخيل البلح



وأفاد القمحاوي بأنه يجب معاملة النخيل بالمبيدات النحاسية للوقاية والعلاج من أمراض تبقعات أوراق النخيل اللفحة السوداء (عند وجود إصابة يجب ازالة الاجزاء المصابة قبل معاملة النخيل بالمبيدات وفي الإصابات المتأخرة تستخدم المبيدات الجهازية لحماية الجمارة من الإصابة).



